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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

**上海证券报**

--中国第三批自贸区的竞逐日益激烈。记者近日从权威渠道获悉，重庆自贸区方案已上报。这意味着，在第三批自贸区竞逐中，重庆、广西钦州以及山东青岛三地的方案均上报至国务院层面。

**东方早报**

--记者获悉，证监会近日发文，督促证券公司开发与互联网证券相适应的产品，研究借力互联网业务平台，设计移动互联网证券业务应用程序等，保证有效开展互联网证券业务。证监会要求，各券商需在5月底前向证券业协会报送互联网证券业务开展规划。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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