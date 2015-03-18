全球金市：金价徘徊在逾四个月低位附近，关注美联储会议

虽然劳动力市场企稳表明美国经济正在好转，但住房市场依然疲弱。 周二公布的数据显示，美国2月美国房屋开工骤降至一年来最低。 美国期金 持稳于每盎司1,149.50美元。 希腊周二让其主要债权人深感挫败，因该国在一次预定电话会议上拒 绝向欧元区伙伴国提供有关改革进展的最新消息，坚持这样的讨论应该提 到周四的欧盟峰会上。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周二称， 其黄金持仓量已下降0.4%，至747.98吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 张涛/徐文焰)