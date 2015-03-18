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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:03 BJT

全球金市：金价徘徊在逾四个月低位附近，关注美联储会议

虽然劳动力市场企稳表明美国经济正在好转，但住房市场依然疲弱。
周二公布的数据显示，美国2月美国房屋开工骤降至一年来最低。 
    
    美国期金 持稳于每盎司1,149.50美元。
    
    希腊周二让其主要债权人深感挫败，因该国在一次预定电话会议上拒
绝向欧元区伙伴国提供有关改革进展的最新消息，坚持这样的讨论应该提
到周四的欧盟峰会上。 
    
    全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周二称，
其黄金持仓量已下降0.4%，至747.98吨。(完)
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 戴素萍/汪红英；审校 张涛/徐文焰)
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