《全球重要经济事件一览表》--3月18日-3月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦提交2015年预算案。

斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望会议。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。

法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在法兰克福大学法律与金融研究所(ILF)会议上，就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。

法兰克福--英国央行副总裁康利夫在ILF会议上发言(1430)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至3月19日)。无利率宣布议程。

哥本哈根--丹麦央行就“2015年第一季货币政策回顾”等议题举行记者会(0930)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行新址落成典礼中发表演说(1000)。

堪培拉--澳洲央行国内市场事务主管Chris Aylmer出席参议院经济立法委员会，就央行修正法案接受质询(0010)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。

3月19日(四)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在BizClub午餐会中发表演说(1350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将参加国会金融委员会的公开听证会，主题为现金操作的未来发展(0800)。

东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。

布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)。

苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估(0830)。

奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议(0900)。

3月20日(五)

美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。

华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。

3月23日(一)

巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心(Global Interdependence Center)“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)。

纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)。

3月24日(二)

伦敦--英国央行召开金融政策委员会会议。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加由“金融城之周”(City Week)主办的国际金融服务论坛，参与主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会。

3月25日(三)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。

加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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