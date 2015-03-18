欧元区评级：“希退”若成为现实，将对欧元区产生“严重后果”--穆迪

路透伦敦3月17日 - 评级机构穆迪周二表示，总的来说，若希腊退出，将对欧元区产生“严重后果”，人们也不禁要问，什么情况可能导致其它国家也会退出？

由于欧洲央行实行积极的刺激政策，欧元区各国政府因借贷成本下降而大为受益，预计未来几个月经济成长也将逐步恢复，但像法国和意大利等一些国家仍要面对债信评级方面的压力。

希腊Caa1垃圾级债信评级目前被列在评估观察名单内，有可能被进一步降级，因在齐普拉斯政府领导下，希腊在欧元区的前途仍不确定。

希腊几周来同以德国为首的欧元区债权人龃龉不断。该国希望重新协商纾困计划的条件，却在欧盟内难以找到盟友。穆迪表示，如果出现最坏结果--希腊退出欧元区(“希退”)，将会产生广泛的影响。

“即便直接金融影响有限，但一个成员国退出原本坚信牢不可破的联盟，不可避免地会引起这样的疑问，什么压力有可能导致其它国家也步其后尘？”穆迪资深债信官员Kathrin Muehlbronner在一份新报告中这样说道。

最显而易见的风险在于，南欧的其它欧元区二线国家，譬如葡萄牙、西班牙和意大利，将面临投资者的抛弃，尽管目前投资者正在大力买进这些国家的债券。

不过，穆迪总体上认为欧元区主权债的评级展望为稳定，预期欧洲央行的刺激计划以及欧元贬值和油价下跌带来的提振作用，将可抵消通缩压力。

但穆迪强调，该地区或许还是只能取得“温和的经济增长”。希腊、意大利、西班牙和法国的债务与GDP之比已经处于高位，且预计还将继续上升。在穆迪评级当中，法国是目前除希腊外唯一展望为负面的国家，该国因在削减支出和经济改革方面进展甚微而被关注。

“法国2015年的(整体和结构性)预算赤字预估高于2013年，较引人注目，”穆迪称。

“我们认为，(欧元区)许多国家的2015年预算都基于过份乐观的假设，认为名义GDP和财税收入将取得增长，但在低通胀环境里，这不大可能实现。”(完)