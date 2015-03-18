南华期货：中国期指主力席位净空持仓减少

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下内容节选自3月18日的《期货日报》：
周二，在改革预期利好提振下，A股继续保持强劲上涨势头，股指期货高开高走，主力合约IF1503以3725点开盘，高开11.2点，最高涨至3766.8点，收于3765点。虽然全天振荡幅度较大，但上行趋势得以保持，成交量显着放大。
前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单186881手、卖单208931手。主力净空持仓量22050手，较前一交易日小幅减少390手。进一步来看，借助股指期货上行趋势，所有合约前20名的多单增加，这说明多方信心充足，情绪高涨。由于周五是交割日，股指期货移仓明显。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(