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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:09 BJT

南华期货：中国期指主力席位净空持仓减少

以下内容节选自3月18日的《期货日报》：

周二，在改革预期利好提振下，A股继续保持强劲上涨势头，股指期货高开高走，主力合约IF1503以3725点开盘，高开11.2点，最高涨至3766.8点，收于3765点。虽然全天振荡幅度较大，但上行趋势得以保持，成交量显着放大。

　　前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单186881手、卖单208931手。主力净空持仓量22050手，较前一交易日小幅减少390手。进一步来看，借助股指期货上行趋势，所有合约前20名的多单增加，这说明多方信心充足，情绪高涨。由于周五是交割日，股指期货移仓明显。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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