中期期货：国内豆粕和菜粕期货价差将拉大

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下内容节选自3月18日的《期货日报》：
自春节后，国内粕类供需整体处于平衡状态，3月或将是由紧平衡向相对平衡转移的时间节点。近期沿海地区豆粕价格集中于2960—3100元/吨区间，较前一周略降80—120元/吨。前期粕价上行主要源自于春节后下游备货和国内大豆供应相对紧张的短期环境，因此现货的抬升较为短暂，一旦油厂出现较好的压榨利润和可用的原料，即会出现扩张的供应并抑制粕价的进一步上行。
对于菜粕来说，本身的库存压力并不大，华南地区菜粕库存依旧偏紧，福建地区则相对宽松，但远期的未执行合同都不大，这也体现出下游采购的谨慎，这不得不让市场联想到豆粕和菜粕之间的替代关系。当下豆粕和菜粕现货价差仅500元/吨，处于历史的极低位置，需关注二季度水产备货期的饲料替代情况。我们预计二季度中期开始，豆粕和菜粕价差或将拉大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(