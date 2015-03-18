中期期货：国内豆粕和菜粕期货价差将拉大

自春节后，国内粕类供需整体处于平衡状态，3月或将是由紧平衡向相对平衡转移的时间节点。近期沿海地区豆粕价格集中于2960—3100元/吨区间，较前一周略降80—120元/吨。前期粕价上行主要源自于春节后下游备货和国内大豆供应相对紧张的短期环境，因此现货的抬升较为短暂，一旦油厂出现较好的压榨利润和可用的原料，即会出现扩张的供应并抑制粕价的进一步上行。