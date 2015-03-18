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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:15 BJT

中期期货：国内豆粕和菜粕期货价差将拉大

以下内容节选自3月18日的《期货日报》：

自春节后，国内粕类供需整体处于平衡状态，3月或将是由紧平衡向相对平衡转移的时间节点。近期沿海地区豆粕价格集中于2960—3100元/吨区间，较前一周略降80—120元/吨。前期粕价上行主要源自于春节后下游备货和国内大豆供应相对紧张的短期环境，因此现货的抬升较为短暂，一旦油厂出现较好的压榨利润和可用的原料，即会出现扩张的供应并抑制粕价的进一步上行。

对于菜粕来说，本身的库存压力并不大，华南地区菜粕库存依旧偏紧，福建地区则相对宽松，但远期的未执行合同都不大，这也体现出下游采购的谨慎，这不得不让市场联想到豆粕和菜粕之间的替代关系。当下豆粕和菜粕现货价差仅500元/吨，处于历史的极低位置，需关注二季度水产备货期的饲料替代情况。我们预计二季度中期开始，豆粕和菜粕价差或将拉大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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