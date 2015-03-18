《交易视点》台债轧空力道强，交投热络显示空单未投降--永丰金证券

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，五年公债104/6 周二殖利率持续收低。受美债利率走低，台债利率开低，轧空力道强劲，但交投热络显示空单仍尚未投降，在FOMC会议结果公布前台债预期将在区间内震荡。
此外，国库署下周一将公布最新发债计划，近期屡次重申公债减量发行的想法，今日国库署的最新说法提振区间偏多的氛围，但短线尚有新债标售等变数，且104/6殖利率连两日跌幅已达近7基点，预料该券殖利率下档空间有限。
五年券104/6期区间预期在1.05%至1.15%。十年券104/5 区间预期在1.55%-1.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(