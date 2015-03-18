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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:12 BJT

《交易视点》台债轧空力道强，交投热络显示空单未投降--永丰金证券

路透台北3月18日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，五年公债104/6 周二殖利率持续收低。受美债利率走低，台债利率开低，轧空力道强劲，但交投热络显示空单仍尚未投降，在FOMC会议结果公布前台债预期将在区间内震荡。

此外，国库署下周一将公布最新发债计划，近期屡次重申公债减量发行的想法，今日国库署的最新说法提振区间偏多的氛围，但短线尚有新债标售等变数，且104/6殖利率连两日跌幅已达近7基点，预料该券殖利率下档空间有限。

五年券104/6期区间预期在1.05%至1.15%。十年券104/5 区间预期在1.55%-1.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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