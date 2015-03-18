大越期货：沪胶短期维持低位弱势运行，空头平仓概率增加

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下内容节选自3月18日的《期货日报》：
春节前后，受国内天胶停割以及泰国政府收储使得市场可交割标的减少的影响，沪胶出现一波上涨行情。但随着时间不断推移，这一利多因素正向利空转变。最近沪胶价格窄幅波动，缺乏变化，短期仍维持低位弱势运行。
虽然天胶供应过剩的矛盾依旧存在，但天胶价格并不会流畅下跌。当前成本因素以及绝对低价会限制天胶空头的打压兴趣。虽然天胶生产的小农经济特性决定成本并非刚性，同时在价格应对上也缺乏力度和时效，但经济规律依旧会缓慢发生作用，随着天胶价格的不断下跌最终导致供应的减少从而支撑价格。空头越往下打压，遭受的实盘买盘抵抗越强，风险也就越大，决定天胶短期大跌后获利平仓的操作概率更大，从而限制天胶价格过分下行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(