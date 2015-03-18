大越期货：沪胶短期维持低位弱势运行，空头平仓概率增加

春节前后，受国内天胶停割以及泰国政府收储使得市场可交割标的减少的影响，沪胶出现一波上涨行情。但随着时间不断推移，这一利多因素正向利空转变。最近沪胶价格窄幅波动，缺乏变化，短期仍维持低位弱势运行。

虽然天胶供应过剩的矛盾依旧存在，但天胶价格并不会流畅下跌。当前成本因素以及绝对低价会限制天胶空头的打压兴趣。虽然天胶生产的小农经济特性决定成本并非刚性，同时在价格应对上也缺乏力度和时效，但经济规律依旧会缓慢发生作用，随着天胶价格的不断下跌最终导致供应的减少从而支撑价格。空头越往下打压，遭受的实盘买盘抵抗越强，风险也就越大，决定天胶短期大跌后获利平仓的操作概率更大，从而限制天胶价格过分下行。(完)