更新版 1-日本数据：2月出口增长放缓，但美国需求为出口提供支撑

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(新增分析师看法，对中国出口的细节)
* 日本2月出口同比增长2.4%，预计为增长0.3%
* 出口暂时放缓受到春节影响
* 分析师仍对全球需求增强抱有信心
路透东京3月18日 - 日本2月份出口增速大幅放缓，但分析师预计来自美国的强劲需求将提振出口，并帮助日本经济加快增长步伐。日本1月出口因春节原因而大幅增长。
2月出口较上年同期增加2.4%，路透调查中分析师预估为增长0.3%。1月份出口同比增长17.0%，为2013年11月来最快增速。
决策者热切希望日本的出口引擎能全速运转，因为出口是企业获利的重要推动力。而企业获利又最终会推动员工薪资增长，并帮助经济摆脱持续数年的通缩。
瑞穗总研资深经济分析师Hidenobu Tokuda说：“这次放缓是由农历新年导致的暂时现象，我认为出口将持续复苏的整体趋势没有改变。”
“出口在支持生产方面的贡献很大。即便这种支持在短期内减弱，长期来看仍对整体经济有利。”
财政省周三公布的数据显示，受汽车及汽车零件出口下降影响，日本2月对最大的贸易伙伴--中国的出口较去年同期大跌17.3%。
这是在1月按年大增20%基础上的大逆转。农历新年前的需求急剧上升，帮助1月出口激增。
对亚洲的出口较去年同期下降1.1%，这是去年8月以来的首次下降。
2月对美国出口同比增长14.3%，受汽车、汽车零配件和建筑设备出口增加提振。尽管增幅低于1月的16.5%，但整体增长状况显示美国的需求依然保持强劲。
2月进口同比下降3.6%，贸易逆差为4,246亿日圆(35亿美元)，低于预估中值的逆差10,500亿日圆。
市场认为，对于刚刚摆脱衰退的日本经济而言，强劲的外部需求是推动经济增长的关键，并有助实现日本央行2%的通胀目标。
日本央行周二宣布维持大规模量化宽松计划不变。
央行总裁黑田东彦表示，能源价格降低可能会将消费者物价升幅推至负值区域，但随着经济的逐步复苏，能源降价并不会破坏通货膨胀的上升态势。这暗示他认为，当前尚无扩大刺激的迫切需求。(完) (编译 汪红英/秦德兴/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)
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