期货日报：郑糖看涨信心逐渐弱化，期价转入盘整震荡阶段

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下内容节选自3月18日的《期货日报》：
国内食糖减产导致供需缺口扩大是本轮郑糖期货持续走强的根本原因，然而当下出现的多重利空因素却在撼动糖的牛市基础。首先，巴西降雨期开启以及雷亚尔贬值加重了国际糖市抛压；其次，内外糖价差扩大诱发走私糖涌入；最后，糖市步入消费淡季，供需优势逐渐消失，上述种种因素均在削弱投资者看涨后期糖价的信心。随着糖市多空分歧加剧，未来郑糖期价将转入盘整震荡阶段。
相关数据显示，截至上周末，配额内糖的进口利润空间就已高达1,350元/吨，而如果算配额外，刨去50%的高关税后，利润空间依然有500—600元/吨。换言之，如果这种现象持续存在，不但会加剧配额内进口量大幅增加，而且还将诱发走私糖大举涌入国内市场，进而使得国内糖价回落导致内外高升水价差局面趋于收敛。此前国家相关部门批准部分企业扩大配额量就已给糖价造成短期下跌风险，令多头恐慌，未来这一负面情绪还将挥之不去，威胁着郑糖期价走强。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(