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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 09:26 BJT

芝加哥期市：美国大豆小升，但因供应充足仍接近五个月低位

5月小麦 小涨0.1%，至每蒲式耳5.04美元，上日收跌2%。
    
    全球供应充裕，加上未来几周美国大豆种植料将大增，令大豆价格承压。
    
    全球第二大玉米消费国中国，今年已向乌克兰订购逾60万吨玉米，并预计会有更多向黑
海国家购买的订单。    
    
    美国农业部(USDA)周一下午表示，堪萨斯冬小麦优良率为41%，较前周的46%下滑。俄克
拉荷马州冬小麦优良率则下降2个百分点至40%。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           504.00     0.50  +0.10%    -1.95%     509.04   49
    CBOT玉米           373.00     2.00  +0.54%    -1.58%     389.60   39
    CBOT大豆           957.25     2.75  +0.29%    -1.24%     991.97   29
    CBOT稻米           $10.62   -$0.01  -0.09%    +0.86%     $10.71   63
    美国原油           $42.59   -$0.87  -2.00%    -2.94%     $49.38   19
    汇率
    欧元/美元          $1.060   $0.001  +0.07%    +0.36%
    美元/澳元           0.761    0.000  -0.04%    -0.31%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张涛)
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