芝加哥期市：美国大豆小升，但因供应充足仍接近五个月低位

5月小麦 小涨0.1%，至每蒲式耳5.04美元，上日收跌2%。 全球供应充裕，加上未来几周美国大豆种植料将大增，令大豆价格承压。 全球第二大玉米消费国中国，今年已向乌克兰订购逾60万吨玉米，并预计会有更多向黑 海国家购买的订单。 美国农业部(USDA)周一下午表示，堪萨斯冬小麦优良率为41%，较前周的46%下滑。俄克 拉荷马州冬小麦优良率则下降2个百分点至40%。 --------------------------------0054GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 504.00 0.50 +0.10% -1.95% 509.04 49 CBOT玉米 373.00 2.00 +0.54% -1.58% 389.60 39 CBOT大豆 957.25 2.75 +0.29% -1.24% 991.97 29 CBOT稻米 $10.62 -$0.01 -0.09% +0.86% $10.71 63 美国原油 $42.59 -$0.87 -2.00% -2.94% $49.38 19 汇率 欧元/美元 $1.060 $0.001 +0.07% +0.36% 美元/澳元 0.761 0.000 -0.04% -0.31% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张涛)