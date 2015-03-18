《香港报摘》--其他报纸重要消息3月18日

* 明报：

--近期欧元大幅贬值，法国奢侈品牌CHANEL周二起调整香港产品售价，数十款经典款手袋售价下调超过两成。

--中外运航运 主席李甄称，今年环球经济看不到可对航运业带来强力支持的因素，而产能过剩继续困扰业界，预计今年行业或继续走弱，乾散货市场令人担心。

* 苹果日报：

--有传计划在2017年上市的阿里巴巴集团 关联公司蚂蚁金服，其管理制度将会沿用与阿里相若的合伙人制度。换言之，一旦联交所无法更改现有的同股同权上市制度，蚂蚁金服亦无法在香港上市。

--电讯盈科 董事总经理施立伟（B.G. Srinivas)表示，公司有意将IT服务拓展至中国及欧美地区，未来会积极在印度及欧美找寻并购目标，并且会在中国为国企的金融平台提供IT服务。

*东方日报

--证券学会上周就港交所 建议重推收市竞价及引入涨跌停板机制，向包括证券行老板、管理层等在内的会员进行问券调查，初步统计支持及反对收市竞价与停板制的意见各占一半，显示市场意见非常分歧。

--凤凰卫视 去年纯利急跌近29%，因中国市场对奢侈品需求下降拖累广告收入减少，加上拓展新媒体业务亦令经营成本上涨以及北京项目又将负债比率拉高至49%。

*文汇报

--永旺 去年净利按年大升140%，因内地业务的经营业绩改善。公司希望明年内地业务可做到收支平衡。

--中国旺旺 去年纯利按年跌9.72%至6.21亿美元，期内全脂奶粉使用价格高涨使得集团毛利率面临严峻挑战，公司预期，今年原材料价格将有所回落使集团受益，会将更多的利润投入新产品的研发和强化现有产品品质。

*大公报

--中国房地产商远洋地产 主席兼行政总裁李明称，公司今年可售货量为730亿元人民币，目标销售额较去年增长5%；并预料今年一线城市楼价会上升一成，三四线城市则会下跌。

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。