港报财经评论：美息趋升，港股投资者宜外闯--信报3月18日

美息趋升，港股投资者宜外闯/ 习广思

联储局议息会议前美股大幅反弹，周一晚道指急升228点，至于A股也持续升势，上证指数续升1.5%，中美股市皆强劲，何以港股斯人独憔悴？早前已指出港股渐被边缘化，当前环球股市投资电子化，ETF的盛行更加令投资外国市场更方便，本地投资者看来要多动脑筋探索外地投资机会。昨天博鳌亚洲论坛在北京发表年度报告，指香港去年的竞争力仍然不敌新加坡，在37个亚洲经济体中排第2，较上一年虽上升一位，但仍落后于新加坡。报告指出，香港是世界上最开放的经济体之一，最大优势是拥有世界一流的交通基础设施网络和高品质讯息基础设施平台，但在人才资本和创新能力的范畴，亚洲区内只排第11；报告认为，香港要改善高等教育和创新能力，建立真正创新驱动经济体。

港竞争力逊星洲须反思教育单纯以人才及创新能力而言，香港排名仅11位是相当羞家，当下流行说法是年轻人缺乏向上流动机会，然而年轻人质素下降亦是不争事实。近年将子女早早放洋留学的家长指出，本地大学生近年不只中英文水平下降，就连学习态度也很有问题，迟到早退已是平常事，上堂嬉戏玩手机更逐渐普及化。该家长补充，国内来港读书的中国内地人却是完全相反，大学课堂上最前两行坐的往往都是中国内地学生，而且全程专心抄写笔记，学业成绩当然名列前茅，大学的读书风气，香港与中国内地生差距实在太大。该名家长是否因看到或听到若干学系的极端例子，还是属于普遍现象，还待观察实证，不过事实也证明，近年香港大学排名的确急跌，是香港大学教育质素下跌，还是大学生质素下跌所致？

近年香港潮兴早早将艰深的课程推到小学生身上，其实不只香港，全世界亦有此风气，中国内地小学生每日用于学习读书的时间多达10小时已非特别个案，皆因高考制度令中国内地学生长期处于紧张状态，有报道指这亦令中国内地小学生自杀比率急升！以上纯属题外话，港股特别疲弱当然与这些竞争力因素无关，在美汇指数急升、美息上涨持续升温的因素下，港股估值下调是理所当然。

____________________________________________________________

欧罗1.05关口失而复得/ 苏子

踏入本周后，由于市场静待美国联储局于周四凌晨公布的议息结果，故汇金交投明显下降，令市场欠缺方向。市场目前普遍相信，是次议息声明内容将剔除“耐性”的关键字眼，有利美元再升，故不少投资者仍持有美元长仓，预期议息后非美元货币及金价将继续下滑。

从近期联储局官员说话内容来看，估计剔除“耐性”字眼的可能性确实存在；但问题是，当市场知悉这已被完全消化的利好炒作因素，美元能否有动力破关而上？若美元届时仍有足够动力走高，最后美汇指数可成功企稳上周五100.39高位以上收市，未见在好消息出现后呈现反高潮，那肯定美元仍处强势单边市况运行，故美元回落只宜视作趁低吸纳的机会，暂仍未达逆势入市博美元向下大幅调整的时机。当然，可说这是美元“正路”的走势，若真的出现，对大部分散户而言，乃皆大欢喜，可惜市场往往不会如此“正路”！

毕竟目前市场看好美元后市的情绪仍非常高涨，故国际大户有足够诱因借议息结果挟美元长仓“食大茶饭”。大家可用欧罗兑美元在上周三的1.1717高位阻力作为好淡判别位，若市场知悉议息结果后，欧罗兑美元企稳在此高位阻力以上，同时金价亦顺利升至上周二1,170.50美元高位阻力以上波动，届时已几可肯定美元将出现反高潮的不升反跌相反走势。因此，大可采取顺势买入欧罗兑美元及黄金兑美元的策略，博在大量平仓及止蚀买盘的推动下，可继续大幅走高，以改善目前美元超买的走势。

上周五欧罗兑美元微破1.05心理关口收市，但踏入本周后，1.05心理关口已成功失而复得，执笔时更已回升至1.06关口以上，如欧罗兑美元稍后的回落可一直保持在1.0545的重要即市支持位以上波动，未见再考验1.05关口，相信汇价已具备条件突破上周五的1.0634高位，技术上将使到上周五破位低收成为假突破的机会大增，并有利进一步突破上述的1.1717高位阻力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘