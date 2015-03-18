港报财经评论：一带一路股，鸣笛追落后--经济日报3月18日

一带一路股，鸣笛追落后/ 林瑞芬

欧洲主要股市屡创新高，美股周一也弹，但恒指有神无气，昨先升后回48点至23,901，莫非要等诚哥只长和 今日上市至有动力？！上证周一突破3,400又是里程碑，昨又进一步挑战2009年8月7日所筑顶高位3,478成功，收报3,502，升1.6%。技术上，守60天线3,200，年内反覆试探4,000为初步目标。国指亦升0.2%至11,837，续以挑战上试12,400为短期的目标。上周及时建议收集的南方A50及X安硕A50中国，目标分别上望15港元及14港元不变，昨分别收报13.76港元及12.76港元。

瑞银最新发表报告指出，从中国政府在人大会议表达的立场，相信当局会推出转趋积极政策，以管理宏观经济增长的风险，故该行将国指今年底目标由原来12,500点升至13,500点，相当预测今年市盈率8.1倍。向海外望，欧洲股市已被QE冲起，今年初至周一统计，如德国DAX指数已累计上涨24%，富时100指数上涨3.22%，法国CAC40指数上涨18.18%，国指现水平11,837其实与年初水平相若，未有随欧股狂牛，仍存追落后空间，依瑞银估13,500，PE也不过是8.1倍。去年底已预期，今年国指有望挑战14,000，重见近2010年高位水平也不为过。待后市有更有力刺激经济措施出台，以及降准等放松政策落实的话，国指试穿短期阻力12,400其实不困难。事实上，据人行周二进行了200亿港元7天期逆回购操作，利率较上次下调10基点，或有提示降准指日可待。另据《路透》引述多个途径消息，人民银行已重续今日到期之约3,500亿人民币之中期借贷便利（MLF），而且有个别银行有所增加，估计总量在4,500亿至5,000亿人民币之间。资金充裕，难怪中国内地沪、深股市昨日交投逾一万一千亿港元。

瑞银的另一个看法是将内银股投资建议上调至增持，此为该行两年来首次建议增持内银股，理由是指相关股份市盈率已处历史低位，随着中国内地政府推出债务置换等计划，料有助行业复苏。这与上周论，财政部提示1万亿港元的地方债处理乃内银股估值年内修正的台阶关键，不谋而合。且看后市，是否有更多的外资券商推出相关看法，主流若成，内银股的上升力必然增强，逢低收集未为晚。值得看好如上周言是招商 及中国银行 。

____________________________________________________________

可代客理财，证券股雀跃/ 余少文

中国内地股市昨日创五年半新高，可惜国企指数继续令人失望，惟见中国内地下放文件予证券商等代客理财合法化，调整三个月的证券股，有机会再现上涨行情。A昨日反覆再创五年半新高，上证综合指数更升越3,500点，全日升53点或1.6%，收报3,502点；深证成分指数则升151点或1.3%，收报12,169点，沪深两市成交额合计逾1.1万亿人民币。至于国企指数只升24点或0.2%，收报11,837点，成交额不足140亿人民币，但有63%主板H股随大市上升；而红筹指数升21点或0.5%，收报4,425点，成交额49亿人民币。

虽然A股走高，但中段曾出现回吐走势，小心A股短期在高位继续震荡，故上证宜守3,400点。但国指近日未能跟随A股显着走高，昨日又如预期般受制50天平均线，跟A股走势背驰，或反映A股高位有压力。若然A股要调整，则国指的调整幅度可能更大，投资者要小心，严守止赚蚀位。至于国指落后于A股，但A股却继续升，也可以考虑炒股不炒市，尤其A股升，过去讲过，最受惠是保险股和证券股，只是中国内地有措施出台撑证券业，似乎证券股气势会更盛。

中国内地证券业协会发布《帐户管理业务规则（征求意见稿）》，就业务资质、业务规范、内控管理、自律管理等方面作说明，又为适应投资者财富管理需求，规范证券公司、证券投资谘询公司等机构开展帐户管理业务。中国内地媒体指出，自2013年以来至今公布的“非法”投资谘询机构名单达155家，当中8家在今年1月发现，故见稿出台，可以令代客理财合法化，有利监管这类机构，而新业务能否跟现有的传统经纪业务看齐，有待观望，但至少可以激活经纪业务，从而提升佣金收益。其实，随着中国内地股市创五年半高位，预期牛市持续下，可以想像中国内地代客理财的需求会上升，成交额增加下，不管是代客理财还是传统经纪业务，都可以提升相关收入，对于证券股而言是双重优势，有机会令盈利进一步提升，只是效应未必能在今年上半年浮现出来，但至少有炒作概念。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘