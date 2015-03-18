港报社评：保就业经济，不应勒“三跑”马缰--星岛日报3月18日

行政会议正式就机场管理局扩建第三条跑道开绿灯。机场及相关行业为香港创造十九万个职位，面对邻近机场竞争，香港维持国际及区域空运枢纽的地位极其重要，问题不应该是需否兴建第三条跑道，而是计及金钱及环境等成本，怎样以最高效率尽快把跑道和相关客货运设施建设好。

据香港机场管理局估计，现时机场直接提供的职位有6.5万，如果计及旅游业、酒店、餐饮、零售和供应商等相关业务，提供的职位合共占全港总就业人口的5%。现时机场跑道预计今年冬天就会饱和，如果因为承载力不足，把生意推到其他地方，失去枢纽地位，流失的不止是大量财富，还有大量工作职位。

兴建第三条跑道已经是社会共识，当局亦通过了环境评估报告，可惜却有社运人士申请司法覆核来拖延，更奇怪的是，社会重新出现了是否需要第三条跑道的热议，主要理由大致可分为「不必论」和「不行论」。

提出「不必论」者，主要是指现时两条跑道仍然有容许更多航班上落的空间。现时繁忙时间跑道每小时最高处理66架次飞机升降，到今冬就会去到68架次的饱和点，如果单看跑道本身，确是可以容纳更多架次，但是基于航空安全要求，再增加架次涉及的航道就要铲掉大屿山郊野公园几个山头，包括观赏日出胜地凤凰山顶，市民和环保人士是否愿意付出这个代价呢？

至于「不行论」主要围绕两位前任民航处长提出的空域限制问题，指出珠三角上空民航空域有限，突破不到这瓶颈的话，多建跑道都没有用。但是，香港与内地相关部门已经在扩大民航空间有共识，而发展香港航运中心是国家工作规划列明的国策，第三跑道面对的空域问题，应该有信心会获得中央支持解决。

1,400多亿元的造价不菲，政府放弃向机管局收取约10年派息，变相提供大笔资助，三跑道建设应该尽量避免节外生枝费时花钱，以巩固香港作为国际和区域航空枢纽地位的竞争优势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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