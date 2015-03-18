港报社评：第三跑道攸关全港，政府宜适当承担--文汇报3月18日

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
政府公布兴建机场第三条跑道具体计划，造价1,415亿港元，预料2023年竣工，机管局建议透过内部资金、举债、向旅客征收机场建设费等途径融资兴建。第三跑道有助巩固香港国际航空枢纽的地位，兴建刻不容缓。机管局建议的融资方式兴建第三跑道，按照用者自付原则，无需动用公帑。然而，第三跑道是关乎香港整体利益的大型基建，政府宜适当作出财政承担，既可提高工程兴建的稳健性，也能降低营运成本，增强竞争力。
香港国际机场是全球最繁忙的货运和客运机场之一，亦是香港经济的重要动力。香港机场现有的双跑道系统预计2年内饱和，届时若没有第三跑道配合作疏导，香港国际航空枢纽地位势必拱手让人。目前，上海、广州、深圳、新加坡等周边城市都在扩建机场跑道，香港还纠缠于要不要建第三跑道，只会重蹈当年争论兴建十号货柜码头导致香港转口港地位优势下降的覆辙。
兴建第三跑道涉及1,400多亿的庞大投资，融资方式、成本效益备受关注。机管局计划靠市场集资及用者共同分担筹募兴建费用，而非由政府直接资助。不过，兴建第三跑道的效益不止于增加香港机场容纳量，对香港的旅游、贸易都具重要带动作用，对巩固香港国际航空、物流中心地位意义重大，政府需更重视兴建第三跑道的重大经济、社会效益，提供必要的财政资助，以确保项目进展顺利。
兴建第三跑道选择自行筹集兴建费，其实政府有迫不得已的苦衷。近年反对派议员在立法会大打「拉布战」，严重影响基建项目的审批。议会外有人滥用司法覆核狙击基建项目，都令建造工程成本上升，浪费大量公帑。目前，第三跑道也面临环评司法覆核，若向立法会财委会申请拨款相信也是恶仗连场，未知拖到何年何月才能动工。反对派罔顾香港整体利益，将经济民生建设政治化，令大型基建项目兴建蒙上不明朗因素，是削弱香港提升竞争力的罪魁祸首。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加