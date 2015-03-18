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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:37 BJT

港报社评：第三跑道攸关全港，政府宜适当承担--文汇报3月18日

政府公布兴建机场第三条跑道具体计划，造价1,415亿港元，预料2023年竣工，机管局建议透过内部资金、举债、向旅客征收机场建设费等途径融资兴建。第三跑道有助巩固香港国际航空枢纽的地位，兴建刻不容缓。机管局建议的融资方式兴建第三跑道，按照用者自付原则，无需动用公帑。然而，第三跑道是关乎香港整体利益的大型基建，政府宜适当作出财政承担，既可提高工程兴建的稳健性，也能降低营运成本，增强竞争力。

香港国际机场是全球最繁忙的货运和客运机场之一，亦是香港经济的重要动力。香港机场现有的双跑道系统预计2年内饱和，届时若没有第三跑道配合作疏导，香港国际航空枢纽地位势必拱手让人。目前，上海、广州、深圳、新加坡等周边城市都在扩建机场跑道，香港还纠缠于要不要建第三跑道，只会重蹈当年争论兴建十号货柜码头导致香港转口港地位优势下降的覆辙。

兴建第三跑道涉及1,400多亿的庞大投资，融资方式、成本效益备受关注。机管局计划靠市场集资及用者共同分担筹募兴建费用，而非由政府直接资助。不过，兴建第三跑道的效益不止于增加香港机场容纳量，对香港的旅游、贸易都具重要带动作用，对巩固香港国际航空、物流中心地位意义重大，政府需更重视兴建第三跑道的重大经济、社会效益，提供必要的财政资助，以确保项目进展顺利。

兴建第三跑道选择自行筹集兴建费，其实政府有迫不得已的苦衷。近年反对派议员在立法会大打「拉布战」，严重影响基建项目的审批。议会外有人滥用司法覆核狙击基建项目，都令建造工程成本上升，浪费大量公帑。目前，第三跑道也面临环评司法覆核，若向立法会财委会申请拨款相信也是恶仗连场，未知拖到何年何月才能动工。反对派罔顾香港整体利益，将经济民生建设政治化，令大型基建项目兴建蒙上不明朗因素，是削弱香港提升竞争力的罪魁祸首。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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