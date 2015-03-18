国际油市：布兰特原油跌向53美元，但美元走软遏制跌势

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
美国原油在周三亚洲盘初大跌1.02美元，至每桶42.44美元，因美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国截至3月13日当周原油库存增加1,050万桶，至4.5亿桶。分析师预计为增加380万桶。
API还称，库欣的原油库存增加300万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三稍晚发布官方库存数据。
OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben LeBrun表示,市场目前关注EIA数据，用来佐证原油库存增加情况。“如果该数据好于预期，则油价将短线反弹。”
LeBrun还说，布兰特原油期货合约周一到期，西德克萨斯中质油远期合约在3月20日到期，“这也加剧了油市的波动。”
交易员也在等待美联储周三稍晚公布货币政策决议，预计将更加清楚地表明美联储的利率意图。
利比亚原油产量增加，加上伊拉克打算在西方解除制裁后增产，这都加重了对全球供应过剩的担忧，不过外交官称伊朗石油不会很快大量涌入市场。 (完)
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(编译 许娜/汪红英；审校 张涛)
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