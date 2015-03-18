美国个股：福特汽车再度与微软合作，欲扩展联网汽车服务

路透底特律3月17日 - 福特汽车 将寻求微软 的帮助，扩展其联网汽车服务。微软是福特汽车的早期技术合作伙伴之一。

福特拟于今年稍晚通过新成立的服务推送网络推出新功能，可以在无线环境下实现新的Sync 3信息娱乐系统的自动更新。该项服务将在微软Azure云服务平台上运行。

福特联网汽车与服务执行董事Don Butler拒绝透露该公司是否正在开发与通用汽车 的OnStar类似的安全信息/通讯服务。不过他表示，福特与微软的新伙伴关系“让我们得以提供形式广泛的联网服务”。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)