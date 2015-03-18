《分析》阿里巴巴投资者面临闭锁期届满冲击，但大都尚未屈服

**部分投资者仍不屈不挠**

根据美国监管机构文件，去年底时有数位大型对冲基金经理人解除其阿里巴巴持股，这几位包括Omega Advisors的Leon Cooperman、Appaloosa Management的David Tepper，以及Jana Partners LLC的Barry Rosenstein。还有一些人则是削减持仓。

其他货币基金经理人，例如Haft，他们虽预期未来数月会有更多险阻，但却相信阿里巴巴可以让他们赚到钱。

JG Capital Corp高级分析师Henry Guo说，9月结束闭锁期的16亿股对股价造成影响可能较大，但具体程度如何要取决于阿里巴巴在处理假货问题方面的进展。

阿里巴巴发言人Robert H. Christie拒绝置评。

至于Verseput的两位客户，他们还紧抓住阿里巴巴不放。他说：“他们觉得这是家大公司，20年后再来回头看，这应该是个好投资。”(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林)