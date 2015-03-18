《分析》阿里巴巴投资者面临闭锁期届满冲击，但大都尚未屈服

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
**部分投资者仍不屈不挠**
根据美国监管机构文件，去年底时有数位大型对冲基金经理人解除其阿里巴巴持股，这几位包括Omega Advisors的Leon Cooperman、Appaloosa Management的David Tepper，以及Jana Partners LLC的Barry Rosenstein。还有一些人则是削减持仓。
其他货币基金经理人，例如Haft，他们虽预期未来数月会有更多险阻，但却相信阿里巴巴可以让他们赚到钱。
JG Capital Corp高级分析师Henry Guo说，9月结束闭锁期的16亿股对股价造成影响可能较大，但具体程度如何要取决于阿里巴巴在处理假货问题方面的进展。
阿里巴巴发言人Robert H. Christie拒绝置评。
至于Verseput的两位客户，他们还紧抓住阿里巴巴不放。他说：“他们觉得这是家大公司，20年后再来回头看，这应该是个好投资。”(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林)
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路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。