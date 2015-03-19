更正-《分析》阿里巴巴投资者面临闭锁期届满冲击，但大都尚未屈服

(因英文有误，第五段及第10段修改部分措词以澄清闭锁期届满的4.37亿股票中有1亿股将不会立即在市场出售。第10段内文相应更正，应为“周三将可出脱的约3.40亿股”，而非“4.37亿股”)

路透纽约3月17日 - 当中国电子商务巨擘阿里巴巴 首次准备向美国投资人出售股票时，Jerry Verseput试图说服客户不要把钱用来投资阿里巴巴，因为他觉得首次公开发行(IPO)是个赌注，尤其是有大肆宣传的IPO案。

“我说，如果你想要拿钱来玩玩，我将会帮你这么做，但必须要了解，这是好玩而已，而不是一种投资策略，”位于加州的Veripax Financial Management总裁Verseput表示。对于两位坚持要买进股票的客户，Verseput要确定他们在该IPO案的投资占不到其资产的1%。

这或许是很不错的建议。自从阿里巴巴IPO后六个月，其股价较11月高位挫跌逾29%。阿里巴巴于9月19日IPO，开盘价报92.70美元，上市首日收报93.89美元，并在11月13日创下高位120美元。该股周二报84.50美元，约较IPO挂牌价68美元上涨24%。

阿里巴巴在中国的市占率已达80%，处理的电子商务比亚马逊 和eBay 加起来还多，市盈率约为30，亚马逊则为三位数。

周三时，闭锁期届满，总共持有4.37亿股阿里巴巴股票的内部人士将能卖出股票，不过其中由员工持有的1亿股在5月公司公布季报之前仍受到限制。而包括雅虎 在内的内部人士，持股超过10亿股，其闭锁期将在9月到期。一些投资者担心随着内部人士出脱持股，股价会进一步下跌。

主要业务为散户投资者的TD Ameritrade ，其散户客户在IPO时买进阿里巴巴股票的，有超过半数仍未卖出；同时有24%在买进的一个月内便已出售。

“实在很惨，”加州一位金融顾问Alan Haft说。他表示在阿里巴巴IPO之前，他厚颜无耻地到美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)推荐这支股票，还说服了十几位客户买进。他说他仍看好阿里巴巴长期远景，但不是现在。“这支股票可能会表现得更糟，所以短期内肯定会让你悔不当初。”

虽然有些人预期周三阿里巴巴股价将因闭锁期结束而略跌，不过许多分析师认为闭锁期结束的因素已经被消化。

Wedbush Securities股票研究经理Gil Luria指出，基于阿里巴巴的规模，任何卖盘都将轻易被吸收掉。阿里巴巴的25日平均交易量是1,450万股。

不过，周三将可出脱的约3.40亿股，规模接近IPO时出售的3.68亿股。而在看到阿里巴巴最新季度财报之后，一些投资人已经回归现实。2014年12月止的季度中，排除特殊项目后，阿里巴巴非公认会计原则(GAAP)净利增加25%至131.2亿元人民币。投资人眼光集中在营收增幅令人失望：营收同比成长40%，低于前一季的成长53.7%。

阿里巴巴假期旺季销售表现不够精彩，加上因为假货风波而与中国工商总局公开杠上，都造成股价下滑。这凸显了不利于阿里巴巴股价进一步上涨的两大风险：政治因素及朝向移动商务发展。由于用户转向以移动设备消费，12月当季营收低于预期，凸显出阿里巴巴获利依赖手机和平板电脑业务程度较低的问题。

2月27日为止，阿里巴巴空单余额将近5,700万股，或相当于流通股数(24.88亿股)的2.3%。比起去年9月30日Nasdaq开始汇整数据时的2,100万股空单余额高出一倍多。

“通常在接近闭锁期到期时，预期心理会大大升温。但从过去经验看，大多数时候这些预期并未完全实现。”做空阿里巴巴的Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。“闭锁期结束时，除非基本面出了大问题，或者发生了改变投资论点的事，否则股价不会大跌。”

**部分投资者仍不屈不挠**

根据美国监管机构文件，去年底时有数位大型对冲基金经理人解除其阿里巴巴持股，这几位包括Omega Advisors的Leon Cooperman、Appaloosa Management的David Tepper，以及Jana Partners LLC的Barry Rosenstein。还有一些人则是削减持仓。

其他货币基金经理人，例如Haft，他们虽预期未来数月会有更多险阻，但却相信阿里巴巴可以让他们赚到钱。

JG Capital Corp高级分析师Henry Guo说，9月结束闭锁期的16亿股对股价造成影响可能较大，但具体程度如何要取决于阿里巴巴在处理假货问题方面的进展。

阿里巴巴发言人Robert H. Christie拒绝置评。

至于Verseput的两位客户，他们还紧抓住阿里巴巴不放。他说：“他们觉得这是家大公司，20年后再来回头看，这应该是个好投资。”(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林)