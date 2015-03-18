港报社评：检查央企境外资产，尽管不易必须一试--信报3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
全国政协委员、审计署原副审计长董大胜表示，中央企业愈来愈大的境外投资基本上没有进行审计，存在大量空白点。截至2013年底，110多家中央企业资产总额达到35万亿元人民币，其中境外资产超过4.3万亿元。
国家主席习近平上台以来，经过一连串大动作严打老虎，中央反贪的决心可谓坚也，然而问题却是，央企的境外资产怎样查？中国的「依法治国」能够延伸到境外吗？假如没有境外的相关机构通力合作，效用实在成疑。更何况，负责检查的只是「依据中国法律注册成立的会计师事务所」，难免予人信心不足之感。
透过分赃的方式与外国合作缉捕贪官，虽然略嫌「分赃不匀」，表面上中国明显是「蚀方」，但此乃没办法之中的办法，然而，查资产跟捉贪官是性质不同的两回事，外国是否不介意协助中国检查央企的境外资产？检查过程中也许牵涉当地政贾、国际之间、商业圈里极机密的敏感资料，分享的意愿恐怕远远不及于分赃。
贪官们在央企购置和营运境外资产的过程中，上下其手、坐地分肥的机会与门路多的是，兜兜转转、移形换影的办法亦从来不缺，尽管检查央企海外资产查个明白绝不容易，但仍必须放手一试，尽力补漏。正如当初如果习李因为太难而放弃打老虎，今天也不会见到「刑不上常委」的官场潜规则被粉碎。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(