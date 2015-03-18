港报社评：机场三跑虽贵，动工宜快不宜慢--经济日报3月18日

行政会议昨拍板建机场第三条跑道，是香港历来开支最高基建。三跑上马势惹政治、环保、空域挤塞等难题，惟香港机场饱和在即，兴建三跑扩容刻不容缓，且愈迟动工拦阻愈大。

研拟多时的机场第三条跑道（三跑）计划昨获行政会议首肯，造价料达1,415亿元，三跑势成香港历来造价最高的基建，虽然如此，兴建三跑实有必要。

机管局在2006年已提出兴建三跑，却因各种阻力拖拉多年，惟三跑上马动工实宜快不宜慢，因计划拖得愈久，各种衍生问题势更难解决，此至少有三方面。

其一，愈迟建造价愈贵。三跑上马拉锯多年，造价愈拉愈升，由最初期评估约700亿元，2012年时已升至约1,300亿元，现时更进一步倍升至1,415亿元，机管局更料三跑每再推迟1年，造价将增70亿元。在工程成本持续攀升下，三跑造价势没有最贵，只有更贵，愈迟兴建香港负担愈大。

其二，愈迟落成效益愈低。现时机场航班吞吐量几近饱和，当局只能靠提升、优化系统尽量挪腾更多起降时段，此仅治标不治本。若三跑愈迟投入使用，机场饱和问题势愈拖愈久，香港恐大量流失区内航空业新增需求，变相令三跑效益大减。

其三，愈迟营运愈难解空域问题。三跑能否发挥最大效益的关键之一，是能否和内地及澳门协调取得更多空域，避免空域不足导致「塞机」。惟区内机场尤其广州、深圳欲争地区航空枢纽角色，区内空域协调实荆棘满途。

若珠三角其他机场不断扩容，吸更多航空公司设更多航班，香港三跑却迟迟未能营运，在区内航空业所占份额续此消彼长，香港更难要求内地让出空域，成更大输家。

机场三跑投资规模巨大，伴随而来的政治、环保、空域等问题势蜂拥而至。惟三跑若续拖拉，香港损失势更大，输掉的不单是香港一直自豪的亚太航空枢纽地位，更恐窒碍商贸、物流、旅游等各经济领域发展，赔上的恐怕是香港未来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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