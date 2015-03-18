港报社评：赤鱲角容量已届饱和，三跑道仍要过诉讼关--明报3月18日

机管局公布建造赤鱲角机场第三条跑道（下称三跑道）的融资计划，显示三跑道的规划进度，可以说已经到了万事俱备，只欠正式动工。

赤鱲角机场即将饱和，香港空运无论在客运和货运要保持增长，必须有新跑道因应需求。至于区域航运中心、航空枢纽位置的竞逐，香港若因为硬件设施跟不上，优势一旦失去，日后能否再扳回，存在悬念。香港在海运方面已经因为内地港口码头赶上，开始滞后，若空运优势也失守，不单香港经济受影响，会否从根本上冲击国际都会地位，也值得忧虑。

由于有司法覆核尚待法庭审理，则工程会否延误、延误多久，难以预估。有一点可以确定的是：若延误，建造费用将会更多；机管局估计是每延误1年要多耗资70亿元，其余有形及无形损失，就难以估量了。一些不必要的司法覆核，实际上劳民伤财，对任何人、对香港经济和整体发展，看不到有丝毫好处，若有关人士肯撤回诉讼，则香港幸甚。

三跑道最新建造费用为1,415亿元，是香港历来耗资最大的单一工程，机管局拟定的融资计划多管齐下，以共同承担理念筹措资金，初步看来可行可持续。机管局明确表示三跑道建造费用若有超支，将一力承担。机管局以包底方式建造三跑道，有强烈诱因严加监督、控制成本，因此， 「一力承担」使融资计划收先声夺人之效。

政府就建造三跑道的资金投入，是建造期内暂时不收机管局营运收益的分红，每年约数十亿元，这是体现政府拥有机场资产的承担。融资计划最重要的是旅客征收机场建设费和机管局发债集资，这两项资金筹措，有些情况值得机管局注意。

机管局营运收入丰厚，发债可获最高评级，息率应该不会低，对于不少坐拥资金的市民，若有机会购买机管局的债券，会是风险低、稳妥的投资。市民参与购买债券，机管局可藉此吸纳大量资金，三跑道建造费用不虞或缺，这是双赢局面。因此，机管局发债，不宜只向大机构、基金招手，一部分应以「零售债券」方式，让市民有机会参与。兴建跑道的资金部分来自市民大众，有另一层意义，使机场与市民的关系更密切，值得机管局考虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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