券商观点：中国设定股票质押式回购规模上限，难对券商有制约--申万宏源

路透上海3月18日 - 中国证券业协会近日发文规范券商股票质押式回购业务，规模上限为券商净资本2倍。申万宏源最新研报指出，按目前券商业净资本估算，政策设定的规模上限在1.36-1.5万亿元人民币，而当前股票质押式回购市场需求估计仅1万亿元，因此该新政不会对券商业务有制约。

申万宏源非银金融分析师何宗炎在报告中指出，证券公司当前面临的最大问题是资金需求业务不足的问题，融资融券和股票质押虽然发展迅速，但总是有上限，难以支持券商继续较快提高杠杆率。而未来有很大前景的衍生对冲和做市商业务则进展相对缓慢。

中国证券业协会周二发布通知，要求证券公司在风险可控前提下开展股票质押式回购交易业务，券商以自有资金出资的，融出资金余额不得超过其净资本的200%。

以下是该研报主要观点：

1、证券公司股票质押回购业务融出资金余额不得超过净资本的2倍。截止2014年底，证券行业净资本为6,792亿元，其2倍的规模为1.36万亿元，加之2015年更多的券商启动再融资和上市，行业净资本规模将达7,500-8,000亿元的规模，其2倍的规模在1.5万亿以上。

股票质押融资业务是券商的优势业务，但我们此前预计市场需求的余额规模上限在1万亿元（此前信托和银行做的此项业务规模在5000亿元左右），当前规模在3,500-4,000亿元。因此此限制根本不会形成制约。

2、证券公司当前面临的最大问题是资金需求业务不足的问题，虽然融资融券和股票质押近2年增长很快，但此二项业务的市场需求都是有上限的，如股票质押1万亿，融资融券余额1.5-2万亿（根据成熟资本市场余额占市场总市值的比例在2-5%），相对于证券公司当前9,200亿的净资产（且还在不断的快速增长中），从需求角度杠杆倍数就不高。而未来有很大前景的衍生对冲和做市商业务则进展相对缓慢。

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4、券商的总体看法：当前反弹但还不具备大涨的条件：

（1）证券行业的快速融资和业务转型，使得券商由过去轻资产的盈利模式转型重资产的盈利模式，极限ROE为15-25%（银行、国际投行均如此），该模式能够支撑的合理PB为2-2.5倍；

（2）14年底的行情由于人人期盼大牛市而又不知搞什么品种（经济下滑，传统行业ROE下滑）导致券商的行业比较优势，所以会超涨至2.5-2.8倍（第二波行情）；又由于日交易额突然翻数倍，导致券商ROE快速上一个台阶（这是后来轻盘行情的基础），因此行业估值会上一个台阶至当前的3.7倍PB；

（3）由于市场没能一气呵成涨上去，导致后两者提升估值因素在逐步消退，同时由于时间的推移券商负面的因素逐步暴露（如牌照放开、佣金率下降等问题）。

5、券商股大涨需要两个条件：（1）充分回调，当前行业估值3.7倍PB，其盈利模式决定往上空间不大，只有充分回调才会有空间；（2）大盘蓝筹股出现轮动