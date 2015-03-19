专栏节选：美元指数100的新时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月19日出版的当期「老谢开讲」专栏) 三月以来，全球最吸睛的焦点，莫过于美元的狂涨。二○一四年美元指数以九○．二九七点封关。此后在欧洲央行ＱＥ(量化宽松货币政策)，美国联准会(Fed)升息坚定意志的推波助澜下，美元指数在三月十二日这一天正式见到「一○○」点的新纪录，这是美元在二○○○年科技网路泡沫以来最强劲的走势。美元持续强势，已扩及全球金融市场各个层面，成了一五年全球金融市场最大的课题。

**美元兑欧元一比一，可能很快出现**

首先是美元强势、欧元弱势，很快我们就会见到美元兑欧元一比一的时代。欧债危机前，欧元兑美元最高曾见到一．五一四兑一美元的高价；欧债危机爆发，欧元一度跌到一．二○四，去年一度又回升到一．三九九，但是去年七月以后，欧元出现雪崩式大跌，三月十三日欧元写下一．○四元的新低价，看起来很快欧元与美元会出现一比一的时代。

假如欧元与美元出现一比一之后，下一个阶段美元若持续上升，欧元会跌到什么价位？目前市场上已有预测，欧元回到成立之初的○．八七二元兑一美元时代。今年以来，美元已升值一一．二％，欧元则是下跌一三．四八％，欧洲央行ＱＥ，欧洲央行买债前三天，总共执行九十八亿欧元的购债计画，欧元已跌得四脚朝天，近七个交易日，欧元狂跌超过六％。

欧洲央行大印钞票，而美国正准备升息，短线欧元也许出现跌深反弹机会，但是中长线欧元仍看跌。德银预测，欧元兑美元今年见到一是必然，一七年会跌到○．八五左右，以目前价位计算，欧元有再跌两年的空间。

欧元的弱势，成为美元强势的最大推手，美元飙升，几乎让全球货币都跟着欧元贬值，形成美元独强的年代。这当中最直接的连锁效应是，美元步步走高，大多数商品几乎都以美元计算，美元走高，原物料价格走跌，冲击原物料生产国经济，进一步加剧原物料生产国的币值下跌，这是一五年的另一个凸显新生态。

美元指数挑战一○○点之后，纽约油价回挫到每桶四十三．三八美元，又回到先前低点；油价下跌冲击产油国经济，像俄罗斯压力又加大。另一个是黄金、白银、白金都回落到接近新低点，贵金属、铁矿石、煤价回落，黄金、小麦、玉米跌势依旧、CRB指数(商品期货价格指数)跌到二一○．九六的新低点，加深了全球通缩疑虑。

原物料下跌，也冲击到原物料生产国经济，造成币值显着下跌。例如今年以来，加币从一．一六一兑一美元，贬值到一．二八二，跌幅一○．四二％；南非币从十一．五五七跌到十二．五一七，跌了八．三％；澳币、纽币分别见到○．七五六一与○．七一七的新低价，一直到最近，纽西兰央行重申维持三．五％利率不变，才稳住跌势。但降息的澳洲，今年澳币仍下滑七．三四％；最惨重的是巴西里拉连环下挫，今年以来跌幅达二三．二四％，若以去年的二．一六八跌到三．二七一来计算，跌幅已超过五成。

美元独强，引发了低物价并发症，各国狂印钞票，利率甚至降到负值，唯一的目的就是为了对付比通膨还难缠的劲敌--通货紧缩。今年以来，全球已有超过二十个国家的央行加入降息行列，最近出手的是韩国与泰国央行各降息一码，俄罗斯降三％，这反映出货币战争已进入新阶段，由个别国家伺机出手，防止输入型衰退，演变成前仆后继宽松银根来救经济。全球大放水，何时才会收手？会不会引发什么更大灾难？这是今年全球金融市场的重点。

**美元独强、各国狂印钞，金融市场可能失序？**

各国央行争相放水，已成全球金融市场的新常态，货币战争已不再是你输我赢的零和博弈，而是演变成各国接力放水。假如这是美国除外的全球放水「大合唱」，这种为保经济而无限宽松的政策，几乎无视货币政策纪律，必然引来很大的后遗症。因为钞票印太猛，必定会触发本国货币汇价急跌，加速资金撤离。资金被强势美元吸走，反而引起本国金融市场更大的波动。如何做到宽松货币，低汇价保经济，又不会造成资金外逃，这个平衡木实在不易走。所以，货币战争的新阶段，可说是全球步步惊心。

但是，全世界印了这么多钱，钱又将往何处去？看起来股市会成为热钱的竞技场，这次欧洲央行购债计画，大大压低了债券殖利率，以德国为例，去年德国十年公债殖利率还有○．八六％，如今跌到○．二七三％；三十年期公债殖利率只有○．六六一％；六年期以下公债殖利率全部变成负值。曾经陷入欧债危机的义大利，十年期公债殖利率也只有一．一八八％；法国四年期以下公债殖利率都是负值，十年债殖利率也只有○．四七二％，这是历史罕见的殖利率超低情况。

这将造成两个冲击，一个是欧洲的钱往美国走，同是债券殖利率，目前美国十年期殖利率是二．○七三五％，三十年期是二．六四五七％，美国与欧洲的息差拉大，让资金更往美国跑，进一步推高了美元走势。

另一个是热钱往股市跑。去年十月德国出现经济数据下滑的压力，股市一度跌到八三五四．九七点，最近德国股市有如脱缰野马似地狂奔，德国ＤＡＸ指数在三月十六日写下一二二一九．○五点的新高点，短短半年内，股市大涨四六％，德国经济一向稳重如山，如今股市的飙涨，就像新兴市场的猛劲，这样的情况，前所未见。

主因是欧洲出现了史上罕见的大资金行情，除了德国股市飙涨之外，瑞士股市在瑞郎与欧元脱钩之后，一度跌到七八五二．八三点，如今又强势回升到九二七二点，几乎又回到历史高点附近；荷兰、法国、比利时、义大利、西班牙、芬兰、瑞典、丹麦等国股市迭创新高，欧洲经济基本面不佳，股市却飙涨，这是标准的资金行情；因为在股市可找得到比债市回报更好的标的，而最近欧洲央行首度调升欧洲经济成长预测，今年是一．五％，明年是一．九％，欧洲央行对前景乐观的预测，给了股市更大的信心。

**今年特殊景象：德国与日本再起**

目前以整个欧洲的指标，欧洲Stoxx六○○指数来统计，欧洲股市的本益比约十五至十六倍左右，同时企业盈利基期低，今年有成长一○％的空间，这些基本面的支撑，让欧洲股市飙涨不已，其中，经济最强势的德国受益最大，德国的汽车工业、工具机产业，在贬值的欧元助力下，原本已强劲的竞争力又更上一层楼，这是德国股市飙升的最大凭藉。

欧盟的组成，把许多经济体质不同的国家绑在一起，大家共用欧元，这对欧洲经济力弱势的国家如希腊，可谓雪上加霜；但对强势经济体如德国，则如猛虎添翼，这一轮德国股市的强势锐不可当，德国可能藉弱势欧元，成为欧洲最强势的国家。

全球经济走到这里，今年出现一个特殊的景况：德国与日本的再起。极度弱势的欧元让德国竞争力更上一层楼；同样有异曲同工之妙的是安倍的日本经济学，这一波美元强势，日圆贬值并不显着，原因是日圆从一二年走贬，去年十二月又先贬到一二一．八四兑一美元，这三个月，日圆在一二○附近盘旋，看起来日圆贬到一二○左右，已让日本找到足够的竞争力，最近丰田汽车股价大涨到八三○○日圆，可以看出日本外销出口产业借助弱势日圆找到新的竞争力。

在弱势日圆帮忙之下，日本的日经指数与德国一样，在去年十月左右起涨，从一四五二九．○三点飙涨到一九三四九．二点，大涨三三．一七％，这是一段罕见的凌厉涨幅。有趣的是，日本日经指数从一九八九年的三八九五七点跌到二○○八年的六九九四．九点，竟然比道琼指数还低，如今终于大步超越。近三个月，日圆是稳定的，日经指数近三个月的大涨，是很紮实的涨势。

日本与德国都是第二次世界大战的战败国，但是，它们都有很深的工业发展基础，加上笃实的民族性，这一次股市双双出现二十年来罕见的巨浪，有卓越的核心竞争力，加上机遇难逢的大资金行情，创造了股市的飙升，这是今年美元强势出现的两个赢家。

另一个是资源生产国的自救运动，像澳洲是燃煤及铁矿右的主要生产国，铁矿石与燃煤惨跌，澳洲经济受创最大。今年澳洲降息一码，利率跌到二．五％，而澳币从最高的一．○八一兑一美元跌到○．七五六二，可说是惨跌，澳洲大力营造宽松，也让澳洲股市写下五九六二点的高点。印度降息两次，从八％降到七．五％，也让印度股市创下三○○二四．七四点的历史高点。

全力营造资金行情最力的是中国，中国两度降息，又调降存款准备率，深沪股市频频出现大资金行情，上证三月十七日再度写下三六七二点的波段新高，深圳综合指数也创了一七六○．一九点的历史新高，深沪两市在三月十六日创下一天成交人民币八九七九亿元的惊人纪录。从去年十二月以来，深沪股市频创超级大量，中国各项经济指标都不理想，但股市奔腾不已，显然可以看出，中国正把过去炒房的资金调整到股市，加上中国股市蛰伏了六年，因此去年下半年开启资金行情后，今年出现大牛市。

**强势美元不利美国出口产业**

全球四大经济体股市都出现奔驰，这是史上罕见的现象，例如，八九年日经指数涨到三八九五七点时，当时道琼指数只有两千多点，德国股市还不到一千点，中国股市尚未萌芽。二○○○年美国科技网路奔驰，日本股市面临资产泡沫调整，这是资金行情让全球股市一起快乐「轰趴」。

但强势美元不利美国出口产业，也不利美国经济复苏，像最近英特尔发布营收预警，已可看出过度强势的美元，会对美国经济带来伤害。美国日前公布零售销售数据出乎意外地减弱，衰退○．六％的数字，比市场预期成长○．三％，差距十分之大，这也造成美国道琼指数在三月十日出现三三二．七八点的回档。今年六月美国联准会若坚定升息，很可能让美元更强势，美国愿不愿意让美元继续走强？这是值得关注的焦点。

从历史来看，美元指数在○一年写下一二一．○二的最高价，那个时候美国科技产业创造新经济力量，带动那斯达克、SOX指数飙升，也把美国经济力推升到最高点。美国经济调整十几年，如今又出现更大的成长引擎，像苹果、谷歌、微软及生技产业带动的新经济力量，这一波美国经济力又更胜二○○○年科网时代的颠峰。照这个态势来看，美元指数若站稳一○○，再往历史高点一二一．○二挑战的机会不是没有！

那么在强势美元主导下，原物料仍将在低档，新兴的原物料生产国经济又将会受到压力，全球通缩阴影恐难解除。另外，靠降息购债支撑的资金行情能走多远？以眼前的情况来看，美元继续强势，全球波动一定加大，危机与转机相随，全在一念之间。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。