欧元区政经：欧盟莫斯可维西称不会不惜任何代价留住希腊--报载

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透柏林3月18日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在德国世界报周三的访问中说，欧盟不准备不惜任何代价将希腊留在欧元区；不过他也表示希腊若退出，将对欧元区造成巨大损害。
“欧元集团有强烈意愿留住希腊。可能发生一些金融意外。然而我们的任务不是去进行整理，而是要预防。”莫斯可维西指出。
“我们不会不惜任何代价把希腊留在欧元区，而是要满足双方都可接受的严格条件。”他并称，任何可能的第三套援助方案都必须和先前的有所不同。
莫斯可维西表示欧元区目前的状况比两年前好；但他也警告，若希腊退出欧元区，仍将造成严重的政治伤害。
“大家会问，下一个将是哪个成员国？”他说。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
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