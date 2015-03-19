专栏节选:充实台湾人才的管道--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一九八○年代，我第一次来台湾，在台大和东海大学就读进修，当时台湾的精英都跑到美国留学，不少人留在美国工作，有些不打算长留美国的，也是工作多年后才回台湾。那时，在美国的外籍学生，台湾人是第二多的。

一九七九年台美断交后，多数父母与学生都为台湾的未来担忧，而且当时美国的就业机会远比台湾好；如今，政治不安的纷扰早已消失殆尽，况且台湾的大学学术水准和本地的就业机会，也较先前大幅提升，台湾青年留在国内受教育和工作的人数几乎是史上最高；然而，这未必是件好事。

台湾过去的成功经验，导致今天的风险。过去台湾的就业机会是由电子硬体制造产业所创造，因此大多数学生自然朝向硬体科技发展。可是靠着单一产业的成功来维系经济体的发展，远不如平衡式经济结构，更禁得起环境的冲击，也能维持较长的优势。

硬体的毛利和成长性已经愈来愈低，未来的希望在软体。但台湾的教育体系并不以软体为导向，而且，以软体产业的特质，也更容易将营运扩张至海外。

软体发展需要创造力、远见和大型的国内市场；但台湾的国内市场不够大，不足以支撑像LINE这样的App、活跃的线上游戏产业，或是运用在类如汽车产业的软体解决方案。我们必须快速在国际舞台扩张，如中国、东南亚，或其他地方。

台湾二十多年前发展的电子业、十多年前的生技业，都是靠早期放洋的学人归国所打造的局面。他们在国外工作、学习最新的科技与最佳的管理实务，之后再带着国际的人脉回台湾扎根。现在台湾学生出国人数锐减，以致缺少新兴产业所需要的交互影响的动能。

中国可谓台湾理想的「国内市场」，但两岸存在着难以化解的疑虑，因此双方的商业互动将以较缓慢谨慎的步调前进。我们必须加速在中国以外的市场发展，但这需要台湾业者在不同市场取得经验和人脉，才能事半功倍；再不然，台湾也可以采取更开放的移民政策，让更多国外专家移居台湾。

可惜当前我们的人才既未能到国外汲取经验，对海外专家的态度也很冷淡。台湾是全球所得税率最高的国家之一，外国人要取得台湾国籍也是困难重重；在某种程度上，台湾甚至比三十多年前还要孤立。

新加坡李光耀曾说，美国最终将胜过中国，因为中国只能从十三亿人中挑人才，美国则可透过移民政策，拥有全世界的精英。

鼓励更多的交换学生计画，采纳更弹性的移民政策，才能让台湾经济踏上新的台阶。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。