专栏节选:充实台湾人才的管道--今周刊「谷月涵看台湾」

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一九八○年代，我第一次来台湾，在台大和东海大学就读进修，当时台湾的精英都跑到美国留学，不少人留在美国工作，有些不打算长留美国的，也是工作多年后才回台湾。那时，在美国的外籍学生，台湾人是第二多的。
一九七九年台美断交后，多数父母与学生都为台湾的未来担忧，而且当时美国的就业机会远比台湾好；如今，政治不安的纷扰早已消失殆尽，况且台湾的大学学术水准和本地的就业机会，也较先前大幅提升，台湾青年留在国内受教育和工作的人数几乎是史上最高；然而，这未必是件好事。
台湾过去的成功经验，导致今天的风险。过去台湾的就业机会是由电子硬体制造产业所创造，因此大多数学生自然朝向硬体科技发展。可是靠着单一产业的成功来维系经济体的发展，远不如平衡式经济结构，更禁得起环境的冲击，也能维持较长的优势。
硬体的毛利和成长性已经愈来愈低，未来的希望在软体。但台湾的教育体系并不以软体为导向，而且，以软体产业的特质，也更容易将营运扩张至海外。
软体发展需要创造力、远见和大型的国内市场；但台湾的国内市场不够大，不足以支撑像LINE这样的App、活跃的线上游戏产业，或是运用在类如汽车产业的软体解决方案。我们必须快速在国际舞台扩张，如中国、东南亚，或其他地方。
台湾二十多年前发展的电子业、十多年前的生技业，都是靠早期放洋的学人归国所打造的局面。他们在国外工作、学习最新的科技与最佳的管理实务，之后再带着国际的人脉回台湾扎根。现在台湾学生出国人数锐减，以致缺少新兴产业所需要的交互影响的动能。
中国可谓台湾理想的「国内市场」，但两岸存在着难以化解的疑虑，因此双方的商业互动将以较缓慢谨慎的步调前进。我们必须加速在中国以外的市场发展，但这需要台湾业者在不同市场取得经验和人脉，才能事半功倍；再不然，台湾也可以采取更开放的移民政策，让更多国外专家移居台湾。
可惜当前我们的人才既未能到国外汲取经验，对海外专家的态度也很冷淡。台湾是全球所得税率最高的国家之一，外国人要取得台湾国籍也是困难重重；在某种程度上，台湾甚至比三十多年前还要孤立。
新加坡李光耀曾说，美国最终将胜过中国，因为中国只能从十三亿人中挑人才，美国则可透过移民政策，拥有全世界的精英。
鼓励更多的交换学生计画，采纳更弹性的移民政策，才能让台湾经济踏上新的台阶。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券