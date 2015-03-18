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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:54 BJT

台湾汇市：2月台币实质有效汇率指数101.95，仍远低于韩元113.44--BIS

路透台北3月18日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年2月台币实质有效汇率(REER)指数为101.95，远低于韩元的实质有效汇率113.44。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选：bit.ly/1BOu0RX

台币实质有效汇率前低在2014年3月，报99.3。2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2015/02 101.95 113.44

2015/01 101.05r 114.58r

2014年

2014/12 101.96r 110.54

2014/11 102.90r 109.19

2014/10 102.52r 110.93r

2014/09 102.50 112.94

2014/08 101.84r 112.93

2014/07 101.11 112.64

2014/06 101.23r 112.90

2014/05 100.15r 112.15r

2014/04 100.15r 110.47r

2014/03 99.30 107.88

2014/02 99.45 107.68

2014/01 100.98 108.35

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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