台湾汇市：2月台币实质有效汇率指数101.95，仍远低于韩元113.44--BIS

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年2月台币实质有效汇率(REER)指数为101.95，远低于韩元的实质有效汇率113.44。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选：bit.ly/1BOu0RX
台币实质有效汇率前低在2014年3月，报99.3。2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。
以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2015/02 101.95 113.44
2015/01 101.05r 114.58r
2014年
2014/12 101.96r 110.54
2014/11 102.90r 109.19
2014/10 102.52r 110.93r
2014/09 102.50 112.94
2014/08 101.84r 112.93
2014/07 101.11 112.64
2014/06 101.23r 112.90
2014/05 100.15r 112.15r
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.30 107.88
2014/02 99.45 107.68
2014/01 100.98 108.35
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(