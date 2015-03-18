美国金融：共和党众议员抛出新预算计划，矛头直指多德弗兰克法案

路透华盛顿3月17日 - 美国国会共和党议员周二将火力瞄准多德弗兰克华尔街改革法案，他们公布的一份计划要求剥夺监管机构处理大型银行倒闭的权力，并将美国消费者金融保护机构的预算收归国会直接控制。

上述计划旨在部分废除多德弗兰克法案，是众议院预算委员会公布的2016年财政预算计划中的一部分。计划呼吁消除赤字，同时废除奥巴马总统已经签署的平价医疗法案。

由众议院预算委员会主席Tom Price主导的这项提案承诺，“将在废除根据多德弗兰克法案制定的繁琐政策方面取得重大进展，这项法案正在损害到大大小小的金融机构”。

数年来共和党始终抗议多德弗兰克法案中一条名为“有序清算授权”的举措，该举措允许美国监管机构在风险较高的大银行倒闭时进行干预。

共和党的这项计划仍然面临一些重大障碍，即便能够在国会通过送达奥巴马总统手中，也仍有可能遭到否决。

尽管如此，众议院的共和党人还是采取了行动，因为参议院目前也在共和党的掌控下。

此外，这项预算计划还涉及消费者金融保护署，这是一家新成立的机构，专门从事保护消费者免受信用卡和抵押贷款公司的盘剥。

该机构的预算不通过国会拨款，而是由美联储提供资金。共和党议员对其缺乏控制，因而颇感恼火。

除了针对多德弗兰克法案外，周二的计划还呼吁对房贷美 和房利美 进行私有化，这两家房屋贷款公司均在2008年被政府接管，之前受不良贷款拖累濒临倒闭。(完)