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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:57 BJT

台湾股市：早盘上涨，科技权重股涨幅居前

路透台北3月18日 - 台湾股市周三上涨0.6%，台积电 等科技权重股领涨。

0135GMT，台股加权股价指数 升至9,598.39点，延续上日上升0.3%的涨势。

全球最大的芯片(晶片)代工生产商台积电和全球面板制造商友达光电 涨幅均超1%。

电子类指数 涨0.8%，金融保险类指数 涨0.4%。(完)
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