美国利率：美联储收紧政策宜谨慎--Bridgewater创始人

路透3月17日 - 全球最大对冲基金的创始人警告称，预期之中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年晚些时候加息，可能损害经济复苏。

Bridgewater Associates创始人Ray Dalio和同事Mark Dinner在3月11日写给投资者的报告中说：“很显然美联储已经创造了在6月或9月加息的预期，而且很难背离这种预期。”

“由于这些原因，我们预计美联储将收紧货币政策，所以对风险敞口持谨慎态度。为了更好地解释我们为何谨慎，我想以1937年的情形做类比。”

在采取一系列措施应对大萧条后，美联储在1937年提高利率水平，然后经济就开始下行。

Dalio的报告指出，对于收紧货币政策，美联储最好“宁可较正常情况更晚和更小心”。(完)