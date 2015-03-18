香港个股：华能新能源去年净利升23%符预期，早盘中段涨逾4%

路透香港3月18日 - 中国主要风力发电商--华能新能源 公布去年净利同比增长23%，符合市场预期，其股份周三早盘中段涨逾4%。

这家隶属中国华能集团的企业在联交所一份声明中称，2014年1-12月净利为11.21亿元人民币，上年同期经重述净利为9.13亿元，而根据汤森路透综合22名分析师预测净利则为10.8亿元。

期内每股盈利0.1239元，拟派发末期股息每股0.02元。

投行瑞银的报告称，若撇除汇兑收益及减损回拨等，华能新能源去年的经常性溢利为10.61亿元，与上年基本持平。风电机组利用小时下降8%对盈利的影响，则被新投产的太阳能项目贡献所抵销。

华能新能源表示，去年整体发电量同比增长9.3%至1,218万兆瓦时；其中，风电增长4.8%至1,168万兆瓦时，刚起步的太阳能发电则大升418倍至50.3万兆瓦时。

香港时间10:47，该股升4.17%，2.75港元。（完）

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