香港个股：华能新能源去年净利升23%符预期，早盘中段涨逾4%

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透香港3月18日 - 中国主要风力发电商--华能新能源 公布去年净利同比增长23%，符合市场预期，其股份周三早盘中段涨逾4%。
这家隶属中国华能集团的企业在联交所一份声明中称，2014年1-12月净利为11.21亿元人民币，上年同期经重述净利为9.13亿元，而根据汤森路透综合22名分析师预测净利则为10.8亿元。
期内每股盈利0.1239元，拟派发末期股息每股0.02元。
投行瑞银的报告称，若撇除汇兑收益及减损回拨等，华能新能源去年的经常性溢利为10.61亿元，与上年基本持平。风电机组利用小时下降8%对盈利的影响，则被新投产的太阳能项目贡献所抵销。
华能新能源表示，去年整体发电量同比增长9.3%至1,218万兆瓦时；其中，风电增长4.8%至1,168万兆瓦时，刚起步的太阳能发电则大升418倍至50.3万兆瓦时。
香港时间10:47，该股升4.17%，2.75港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(