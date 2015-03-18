澳新汇市：澳元与新西兰元几无变动，投资人静待FED政策会议结论

目前焦点集中在美联储，市场预计美联储将朝提升利率水平的方向迈出重要一步，在收紧政策方面放弃保持耐心的措辞。

新西兰元兑美元 受限于0.7315，但仍维持在上周低点0.7191上方。

BNZ外汇策略师Raiko Shareef说，只有美联储在有关年中前后收紧政策方面发出明确信号，新西兰元才可能跌至支撑位0.7177下方，该水准是2月创下的近四年低点。

预计在0.7450下方将出现卖盘，该水准约是新西兰元1-2月跌势的38.2%回档位。

投资者也在等待周四将公布的新西兰第四季国内生产总值(GDP)数据，预计将较上年同期增长3.2%左右。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价