澳新汇市：澳元与新西兰元几无变动，投资人静待FED政策会议结论

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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目前焦点集中在美联储，市场预计美联储将朝提升利率水平的方向迈出重要一步，在收紧政策方面放弃保持耐心的措辞。
新西兰元兑美元 受限于0.7315，但仍维持在上周低点0.7191上方。
BNZ外汇策略师Raiko Shareef说，只有美联储在有关年中前后收紧政策方面发出明确信号，新西兰元才可能跌至支撑位0.7177下方，该水准是2月创下的近四年低点。
预计在0.7450下方将出现卖盘，该水准约是新西兰元1-2月跌势的38.2%回档位。
投资者也在等待周四将公布的新西兰第四季国内生产总值(GDP)数据，预计将较上年同期增长3.2%左右。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/秦德兴; 审校 王兴亚/徐文焰)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(