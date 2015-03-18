台湾货币市场：银行开始供应跨月拆款，季底效应料不明显

* 六家银行供应跨月拆款，需求尚未大量浮现

* 短票供应稀缺，月内利率因无票可卖而持稳

* 国际债交割无碍调度，RP利率持稳低档区间

记者 董永年

路透台北3月18日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示，今日截至中午，有六家金融机构开始供应跨月拆款，不过大型票券商资金缺口不大，因此跨月拆款仅少量成交。

资金调度人士认为，相较于过往拆出方每逢季底均小心翼翼处理跨月拆款，这次还不到20日即有包括大型公股银行在内的金融机构提供资金，显示目前市况相当宽松，季底效应料不明显。

〞(跨月拆款利率)开0.46%合理，只是资金没有那么多缺口。〞一位大型票券商交易员说。

惟一民营银行资金调度人士表示，虽然可以提供跨月拆款，不过0.46%的利率有点偏低，因此还在观望资金状况的变化，拆出的急迫性不高。

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周二通货回笼已降约162.71亿台币，累计年后15个交易日通货回笼约达2,975亿台币，发行数趋降至1兆8,293亿台币。

本地时间14:05时：

--台币兑美元 暂升9.5分，报31.572。

--台湾加权股价指数 涨1.19%，报9,653.43点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂落在0.380-0.430%，上日0.380-0.500%。两周拆款利率暂落在0.390-0.465%。

**短票稀缺**

短票市场方面，票券商交易人士表示，今日短票供应依旧短缺，由于无票可卖，反而让月内短票利率稳在既有位置。

〞我压(利率)也没意义，因为没票。〞一位票券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，为了替代月内拆款额度，短票几乎都卖完，纵然明、后天的发票量会例行增加，但以货币市场资金浮滥的状况来看，可能还是无法满足市场需求。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，与前日平均利率相同，成交量仅45亿台币，上日为115亿。

周三央行存单到期金额1,958.5亿，存单发行金额稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，余日落点分别为周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为168亿台币，累积超额准备为1,382亿台币、加计前期1%的超额准备为2,400亿台币。

**国际债交割无碍调度**

台湾债券市场附买回(RP)市场周三大致持平低位。交易员表示，目前整体市场资金偏向宽松，投信端及寿险端券源去化需求仍在，RP利率依旧徘徊既有低位。

市场人士指出，尽管今日有三档国际债券交割，但投信端及寿险端游资仍偏多，资金调度依然顺畅，本周RP利率可望持稳低档区间。

〞今天还是钱多。〞一位大型证券商交易员说。

另一家大型票券交易员称，目前整体金融体系资金水位仍偏宽裕，预料季底紧缩效应不必过度担忧，跨月RP资金仅有投信端比较不能接受，其他大致可以承作，短线RP仍旧持平在现有利率水准。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月交投则在0.54-0.55%；月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月交投则成交在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平。

今日交割法商东方汇理银行 发行8,000万美元债、韩国Expressway发行三年期宝岛债9亿人民币及韩国WOORI银行发行三年期宝岛债5亿人民币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)