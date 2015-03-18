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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 10:38 BJT

《汇市简讯》美元指数涨势停滞，但仍看涨

0230GMT：
   
    * 昨日形成十字星形态，亚洲盘略走软，涨势已停滞
    * 五日移动均线和动能指标触顶，20日波林格区间，以及10和20日均
线向上
    * 信号相互矛盾，但若收盘守住98.85的10日均线，则趋势仍然向上
    * 预计美联储删除“耐心”一词
    * 昨日的99.22/99.82区间分别为初步支撑/阻力位
    * 图表：link.reuters.com/wyv34w

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 张若琪)
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