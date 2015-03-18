台湾汇市：台币实质交易随亚币趋升，盘初外资略有汇入

路透台北3月18日 - 台币兑美元 周三盘初走升，跟随人民币走强。汇银人士表示，亚洲货币方面，韩元也走升，且台股 强劲，拉抬台币再显强势。

他们指出，相对于亚洲股市的颓势，台股今日逆势走强，外资则在早盘有少许汇入迹象；而另一方面，进口商则在31.550价位附近买汇，使台币暂稳于此间水位。

〞早上出口商出来的就不多了，之前已经有丢一些了，〞一位小型商银交易员表示。

另外一家大型商银交易员则认为，目前台币价位稍有利进口商，也不排除周四凌晨美国联邦储备理事会议结果，可能令美元方向反转向下。今日观察重点在外资的美元卖盘是否进一步出笼。

中国人民币兑美元即期 早盘走升。今日中间价 为6.1556元，上日为6.1585元。

韩元兑美元 盘初走升，台北时间10:30，报1,125.8，上交易日在1,128.9。至于台股则升0.99%报9,634.89点。

本周二-周三美国联邦储备理事会将召开会议，会后台北时间周四凌晨会宣布会议结果。

市场人士预估，今日台币实质交易将在31.53-31.56间交投。早盘主要交易区间落在31.535-31.554；上交易日区间则在31.577-31.654。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点目前为价平。一个月远汇报价 暂在31.550/31.566左右，上日纽约盘收在31.510。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.530-31.560

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