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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 10:45 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初横向整理，静待美联储会后声明出炉

路透台北3月18日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周三盘初横向整理。交易员指出，美联储会后声明公布在即，是否删除升息耐心字眼备受关注，早盘104/6殖利率暂在1.08%附近窄幅波动，静待美债释出进一步指引。

他们表示，上日104/6空单量续增6亿至122亿台币，尽管空单量仍维持百亿以上水准，但增幅缩小且该券殖利率向下空间有限，令市场多数倾向观望美联储议息会议结果，盘初交投偏向微幅调整手中部位，并未出现大额进出。

〞FOMC结论快出来，今天不会有什么大动作，整个市场大概都停住 。〞一位大型民营银行台债交易员说。

美国中长债收益率周二触及逾两周最低，此前油价进一步下滑暗示通胀温和，而美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的态度更为温和。指标10年期公债价格 尾盘升12/32，收益率报2.06%，周一尾盘报2.1%，该收益率盘中触及2.038%的日低。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.07-1.09%

* 10年公债104/05 ：1.59-1.61%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：中长债收益率触及逾两周低点，因油价进一步下挫暗示通胀温和

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--美国财政：财长称将暂缓“G基金”投资，以免政府举债超过上限 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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