台湾债市：五年公债殖利率盘初横向整理，静待美联储会后声明出炉

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周三盘初横向整理。交易员指出，美联储会后声明公布在即，是否删除升息耐心字眼备受关注，早盘104/6殖利率暂在1.08%附近窄幅波动，静待美债释出进一步指引。
他们表示，上日104/6空单量续增6亿至122亿台币，尽管空单量仍维持百亿以上水准，但增幅缩小且该券殖利率向下空间有限，令市场多数倾向观望美联储议息会议结果，盘初交投偏向微幅调整手中部位，并未出现大额进出。
〞FOMC结论快出来，今天不会有什么大动作，整个市场大概都停住 。〞一位大型民营银行台债交易员说。
美国中长债收益率周二触及逾两周最低，此前油价进一步下滑暗示通胀温和，而美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的态度更为温和。指标10年期公债价格 尾盘升12/32，收益率报2.06%，周一尾盘报2.1%，该收益率盘中触及2.038%的日低。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.07-1.09%
* 10年公债104/05 ：1.59-1.61%
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--美国债市：中长债收益率触及逾两周低点，因油价进一步下挫暗示通胀温和
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--美国财政：财长称将暂缓“G基金”投资，以免政府举债超过上限 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(