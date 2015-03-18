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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:06 BJT

更正-日本股市：早盘几无变动，任天堂进军手机游戏股价料大涨

0220 GMT，任天堂尚无成交，但大量买单涌入，股价料将上扬至21%的单日涨幅上限17,080日圆，此前该公司与DeNA 宣布将联手开发游戏应用程式。

中信里昂证券将任天堂的评级由“卖出”调升至“优于大盘”。

“我们认为这项结盟，是任天堂终于朝着退出游戏机市场所迈出的第一步，”中信里昂证券在报告中表示。

DeNA同样买单爆量且尚未成交，股价也料将涨停至1,707日圆。

东证股价指数(Topix) 上涨0.2%，报1,573.84点；JPX-日经400指数 小涨0.1%，至14,310.95点。(完)
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