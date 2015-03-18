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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:18 BJT

韩国股市：接近中午几无变动，投资者等待美联储政策决议

Eugene Investment and Securities的投资策略师Park Seok-hyun称：“虽然投资者预计美联储将在6月或9月加息，但希望确认他们的看法，即美联储主席叶伦不会令全球经济出现太大波动。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在今日稍晚宣布正式声明，很多分析师预计声明中将舍弃“耐心”一词。

韩国能源股下跌，因美国原油周二触及六年低点。

外资有望连续第四日买超韩股，早盘已购入1,970亿韩元(合1.75亿美元)韩股。(完) (编译 汪红英；审校 张涛/徐文焰)
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