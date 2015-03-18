韩国汇市：韩元小涨，投资者在美联储声明前保持观望

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透首尔3月18日 - 韩元兑美元 周三0220GMT时升至1,126.6韩元，前一交易日收报1,128.9韩元，大部分投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布政策声明前保持观望。
韩国公债变动甚微，0220GMT时6月三年期公债期货 上涨0.04点报108.99。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,126.6 1,128.9
日圆/韩元 9.2816/871 9.2956
韩国公债期货 * 108.99 108.95
韩国综合股价指数 2,028.66 2,029.91
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(