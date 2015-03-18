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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:11 BJT

韩国汇市：韩元小涨，投资者在美联储声明前保持观望

路透首尔3月18日 - 韩元兑美元 周三0220GMT时升至1,126.6韩元，前一交易日收报1,128.9韩元，大部分投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布政策声明前保持观望。

韩国公债变动甚微，0220GMT时6月三年期公债期货 上涨0.04点报108.99。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,126.6 1,128.9

日圆/韩元 9.2816/871 9.2956

韩国公债期货 * 108.99 108.95

韩国综合股价指数 2,028.66 2,029.91

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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