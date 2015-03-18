中国新债：农发行下周一招标发行至多240亿元三期债，期限两年，三和五年

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透北京3月18日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(23日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括两年，三年和五年。其中两年期为新发品种。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，三年和五年品种分别为该行今年第六期和第七期的增发债，具体发行条款如下：
第六期和第七期增发债；第八期新发债
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招标规模上限 均为80亿元
期限/计息方式 2/3/5年固息
首场招标时间 3月23日下午14:00-15:00
招标方式 2年：单一利率中标(荷兰式)；3/5年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月26日
起息日 3年：3月10日；5年：3月12日；2年：3月26日
发行期 3月24日-3月26日
上市日 4月1日
基本承销额 无
承揽费 2年：0.05；3年：0.05%；5年：0.10%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 吴芳/杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(