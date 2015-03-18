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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:39 BJT

中国新债：农发行下周一招标发行至多240亿元三期债，期限两年，三和五年

路透北京3月18日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(23日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括两年，三年和五年。其中两年期为新发品种。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券中，三年和五年品种分别为该行今年第六期和第七期的增发债，具体发行条款如下：

第六期和第七期增发债；第八期新发债

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招标规模上限 均为80亿元

期限/计息方式 2/3/5年固息

首场招标时间 3月23日下午14:00-15:00

招标方式 2年：单一利率中标(荷兰式)；3/5年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 3月26日

起息日 3年：3月10日；5年：3月12日；2年：3月26日

发行期 3月24日-3月26日

上市日 4月1日

基本承销额 无

承揽费 2年：0.05；3年：0.05%；5年：0.10%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 吴芳/杨淑祯)
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