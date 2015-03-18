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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆亚洲盘变动不大，美债收益率下降

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    * 欧元/美元和欧元/日圆亚洲盘几无变动，分别在1.0586-1.0613和1
28.48-74区间
    * 隔夜美债收益率下降提供支撑，但后市全看美联储会议情况
    * 欧元/美元支撑位在1.0450，前方有买单
    * 欧元/日圆关键支撑在127.00下方，周五低点126.92，停止单在126
.90下方
    * 欧元/美元阻力在1.0650，1.0718的3月11日高点，1.0720上方有停
止单(完)

    
        
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    全部现汇报价             

 (编译 张涛；审校 张荻)
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