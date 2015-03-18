《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆亚洲盘变动不大，美债收益率下降

0305GMT * 欧元/美元和欧元/日圆亚洲盘几无变动，分别在1.0586-1.0613和1 28.48-74区间 * 隔夜美债收益率下降提供支撑，但后市全看美联储会议情况 * 欧元/美元支撑位在1.0450，前方有买单 * 欧元/日圆关键支撑在127.00下方，周五低点126.92，停止单在126 .90下方 * 欧元/美元阻力在1.0650，1.0718的3月11日高点，1.0720上方有停 止单(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)