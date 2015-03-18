离岸人民币：台湾上调宝岛债发行目标至300亿元人民币，第三季推ETF

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透台北3月18日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，上调今年国际债券与宝岛债的发行目标，分别从各200亿美元、人民币增加至300亿美元及人民币。
柜台买卖中心董事长吴寿山在一场记者会中称，乐观看待今年国际债的发行，主要因宝岛债的次级殖利率曲线即将推出，料将让宝岛债推动更形国际化；台湾经济基本面复苏，与大陆的贸易顺差更加扩大。
吴寿山并表示，为扩大发行规模，还将请本地投信业者推出宝岛债ETF，预计最快第三季可以推出。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。