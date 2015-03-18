离岸人民币：台湾上调宝岛债发行目标至300亿元人民币，第三季推ETF

路透台北3月18日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，上调今年国际债券与宝岛债的发行目标，分别从各200亿美元、人民币增加至300亿美元及人民币。

柜台买卖中心董事长吴寿山在一场记者会中称，乐观看待今年国际债的发行，主要因宝岛债的次级殖利率曲线即将推出，料将让宝岛债推动更形国际化；台湾经济基本面复苏，与大陆的贸易顺差更加扩大。