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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 11:43 BJT

离岸人民币：台湾上调宝岛债发行目标至300亿元人民币，第三季推ETF

路透台北3月18日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，上调今年国际债券与宝岛债的发行目标，分别从各200亿美元、人民币增加至300亿美元及人民币。

柜台买卖中心董事长吴寿山在一场记者会中称，乐观看待今年国际债的发行，主要因宝岛债的次级殖利率曲线即将推出，料将让宝岛债推动更形国际化；台湾经济基本面复苏，与大陆的贸易顺差更加扩大。

吴寿山并表示，为扩大发行规模，还将请本地投信业者推出宝岛债ETF，预计最快第三季可以推出。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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