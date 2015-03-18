《KEMP专栏》交通运输业料将大力推动石油需求

美国所有运输模式的能源消费总量，从1990年至2007年顶峰时期增长近30%。

不过根据美国运输统计局的资料，在触顶六年后的2013年，能源消费量仍较峰值时期低10%。

美国汽油、道路柴油和航空燃油的消费量均在2005-2007年见顶，然后开始下滑，无论是以绝对值衡量还是与前一周期的变化相比都是如此。

加州大学的James Hamilton计算结果显示，截至2013年，美国、欧洲和亚洲发达经济体每日燃油消费总量较2005年以前下降约800万桶。

**燃料价格下降**

这些变化中，有一部分已经深植于经济当中。

在2002-2012年期间订购的燃油效率更高的飞机、船只、火车头和卡车将服务数十年。企业则不会轻易抛弃在燃油价格高涨时期被迫采取的节能手段。

但是燃油经济性发生的其他改变没有那么根深蒂固，在目前燃料价格大跌时有可能出现逆转，至少是部分逆转。

货柜船和油轮已经提速。过去注重低速运行的作法已经被强调缩短运输时间所取代。

航空公司正尝试夺回部分货运业务。这些业务在燃油价格高涨年代流向费用更加低廉但速度较慢的陆运及海运。

随着美国经济增强且柴油价格下降，物流公司再度把重点放在尽快送达货物之上，即便这意味着要多消耗一点燃油。

在燃油价格居高不下时期，物流公司竭力达到满负荷运输状态，同时避免空载返程。不过现在这种压力已经缓解。

而原本尽量避免非必要旅行的企业和私人驾驶者，现在或许也能更加频繁地开车或者乘飞机出行。

**燃油需求上升**

众所周知，燃油消费量很难进行实时衡量。不过所有已知的同时指标都显示燃油消费逐步攀升。这一趋势始自2014年初，并在年底前由于油价下挫而加速。

根据美国各州和联邦记录，加州与德州的汽油销量以及美国航空公司的燃油消费量均有增长。此外RS Platou的顾问称，货柜船与油轮的行驶速度加快，暗示燃油消耗量也加大。

上述消费量的增长部分是由于经济转强，但也归因于燃油价格下降。