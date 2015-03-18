《路透晚报》--3月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：2月房价同比跌幅持续扩大，未来两月销售料迎“小阳春”

受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大，同时春节假期成交低迷令当月住宅销量环比大幅回落，价格并亦录得连续第十个月下跌。不过随着假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。

--中国经济：充分利用国外优惠贷款资源支持重点领域改革--发改委

中国国家发展改革委周二发布通知称，与财政部确定了国际金融组织和外国政府贷款（国外贷款）管理的改革思路，拟进一步加强协调配合，简化管理程序，充分利用国外优惠贷款资源支持国家重点领域改革。

--两岸关系：新增11个大陆居民赴台个人游试点城市，4月15日启动

海峡两岸旅游交流协会周三公布大陆居民赴台个人游(自由行)第五批11个试点城市，包括海口、呼和浩特、兰州、银川、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林、徐州。至此大陆赴台个人游试点城市已达47个，4月15日将正式启动。

--中国反腐：上海市政府副秘书长戴海波涉嫌严重违纪违法，接受组织调查

中央纪委监察部网站周二援引上海市纪委消息称，上海市政府副秘书长戴海波涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国金融：2月外汇占款转为正增长创四个月新高，但政策宽松预期不减

中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。

--台湾金融：金管会称初步来看台沪通短期将使台股资金流失--主委

台湾金管会主委曾铭宗周三称，金管会尚未评估台湾与中国上海证交所合作互通(简称台沪通)，但初步观察短期台股资金将会出现流失，而陆资钱进台股若进行适当管控，基本上对台股也是正面。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率小降，央行续做MLF资金面返宽松

受益于央行昨日MLF增量续做，中国银行间市场周三早盘资金面重返宽松，机构融出较积极，隔夜和七天期回购利率亦小降。交易员认为，公开市场逆回购利率再跌表明央行调降资金价格意图明显，进一步宽松政策可期，而近期的股市走牛和季末等走款因素，料也不会令流动性过分承压。

--中国债市动态：现券收益率先跌后涨，国债招标结果施加压力

中国银行间市场周三早盘现券收益率先跌后涨，IRS则小降。市场人士表示，继上日央行调降逆回购利率及续做MLF之后，早盘现券收益率一度继续小幅走低，但随后在一级国债招标影响下快速反弹；利率互换(IRS)则在资金供给尚宽松局面下略走低。

--《市场洞察》中国地方债自发大潮将至，人情化承销刹车越早越好

2015年中国地方政府债务改革迈入实质操作阶段。其中透明度最佳的一般政府债券，发行方式全部转换为自发自还模式。除预算报告中明确的5,000亿元人民币外，万亿元置换额度也将带来大规模增量。若仅靠市场本身，地方债“人情化”承销一时难改，只能等待发行规模的累积，打破银行托盘临界点触动市场化。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大涨近200点至两个月高位，美指升值步伐暂歇提供支撑

中国人民币兑美元即期周三早盘大幅上扬至近两个月高点，延续昨日尾盘升势，盘中一度大涨近200点，美元指数升值步伐暂歇推动中间价上涨。交易员称，境内美元涨不动也就开始下跌，人民币就势上涨亦算正常，短期人民币小幅上扬可期。

--中国外汇：2月银行代客结售汇连六个月逆差，规模减至612亿元--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，2月银行结售汇逆差规模扩大至1,054亿元人民币（等值172亿美元）。其中，银行代客结售汇连续第六个月逆差，但规模缩减至612亿元；银行自身结售汇转为逆差442亿元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

中国股市沪综指周三收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。

--中国证券：券商股票质押回购自有资金融出余额不得超净资本两倍--协会

中国证券业协会周二发布通知要求证券公司在风险可控前提下开展股票质押式回购交易业务，券商以自有资金出资的，融出资金余额不得超过其净资本的200%，证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

--中港个股：中国中铁和中铁建均否认双方合并计划，且称无合并意向

中国两大综合建设集团--中国中铁和中国铁建周三双双公告称，近期媒体报导的中国正研究中铁和中铁建的合并计划不实，公司并无此意向。

--港股业绩：国泰航空去年净利按年升两成，受惠客货运业务转强及油价回软

香港主要航空公司--国泰航空 0293.HK 周三公布，2014年度净利按年增长20.2%，受益下半年旺季客运业务表现转强且货运市场有改善，以及油价回软。

--香港新股：福耀玻璃锁定七名基础投资者，认购额占其IPO接近四成