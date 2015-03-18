主要国家经济指标预测--3月19日****

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 -- 负1.25%-负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,032 赤字1,003 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月14日当周 29.2 28.9 四周均值(万人) -- 30.225 续请失业金人数(万人) 3月7日当周 241.0 241.8 1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 7.1 5.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 顺差4.52 -- 对全球贸易收支 顺差2.19 -- 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少3.1 减少3 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 5.7% 5.6% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 +1.8% +2.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 +1.6% +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 负37.9 -- 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 顺差79 顺差150 1100 美国抵押贷款市场指数 3月13日当周 399.3 -- 再融资指数 1,720.3 -- 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -3.1% -0.8% 1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.1% -- (较上年同期) -3.6% -- 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.7% (较上年同期) +3.5% +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 正16 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超5,511 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超2,443 -- (完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(