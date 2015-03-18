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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--3月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段     预估值        前值
    3月19日(四)    
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          2月          --     顺差34.33  
    0830  瑞士三个月LIBOR目标区间                      第一季      　--  负1.25%-负0.25%
    1000  欧元区劳工成本(较上年)                       第四季        --         +1.3%
          欧元区薪资                                                 --         +1.4%
    1230  美国经常帐收支(亿美元)                     　第四季    赤字1,032  赤字1,003
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              3月14日当周     29.2         28.9
              四周均值(万人)                                         --        30.225
              续请失业金人数(万人)                  3月7日当周     241.0        241.8
    1400  美国领先指标(较前月)                          2月        +0.2%        +0.2%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                3月          7.1          5.2

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    3月18日(三) 
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  1月       顺差4.52         -- 
               对全球贸易收支                                     顺差2.19         --    
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           3月          0-9-0      0-9-0 
　　                                                                  (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                      2月        减少3.1      减少3 
              按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至1月三个月      5.7%       5.6%
              平均每周薪资所得(较上年)             截至1月三个月     +1.8%      +2.2%
              平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月     +1.6%      +1.8%
    1000　瑞士ZEW投资者信心指数                         3月         负37.9       --  
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          1月         顺差79    顺差150
    1100  美国抵押贷款市场指数                     3月13日当周       399.3       --  
              再融资指数                                           1,720.3       -- 
    1230  加拿大趸售贸易(较前月)                        1月          -3.1%      -0.8%
    1800  美国联邦基金利率目标                           --        0-0.25%       -- 
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月          +0.1%       -- 
                                (较上年同期)                         -3.6%       -- 
    2145  新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季         +0.8%      +0.7%
                                (较上年同期)                         +3.5%      +3.3%
    2330  日本路透短观制造业景气判断指数                3月           正16       -- 
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                     一周      买超5,511       --
          外国投资日本股票(亿日圆)                               买超2,443       --  (完)
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