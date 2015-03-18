中国汇市：人民币早盘大涨近200点至两个月高位，美指升值步伐暂歇提供支撑

路透北京3月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘大幅上扬至近两个月高点，延续昨日尾盘升势，盘中一度大涨近200点，美元指数升值步伐暂歇推动中间价上涨。交易员称，境内美元涨不动也就开始下跌，人民币就势上涨亦算正常，短期人民币小幅上扬可期。

他们认为，昨日人民币尾盘拉涨逾百点之后，今日开盘跳空高开100点，未明显看到大行在其中的推动作用，但市场人士猜测，最近亚投行进展引发美国担忧，以及IMF今年将讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币等国际事件，或令监管层有意推动人民币走升。

“（美元）涨不动就开始跌了，现在的市场就是双向波动，还是蛮正常的。”一股份制行交易主管指出。

北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.2375元，上日收报6.2499元，盘中一度大涨近200点至6.2300元。今日人民币兑美元中间价 为6.1556元，连续第二天上涨，上日中间价为6.1585元。

一家外资行交易员认为，监管层干预迹象并不明显，不过从一个阶段就能大致看出大行在交易中的立场，但从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看，监管层推升人民币的意图是明显的，当然也有美元涨势暂歇作为配合，也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币保持相对强势。

交易员指出，人民币近期将在双向波动的基础上保持相对强势，但中长期可能还需要看中国的经济形势以及美元、欧元和日元等中国主要贸易伙伴的币值走势来判断。

中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF）积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能够成为SDR的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。

全球汇市方面，美元在周三亚洲时段持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将宣布政策决议，料将在九年来首次向着升息迈出重要一步。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3745/6.3795，上日尾盘为6.3905。

北京时间11:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2385/6.2404元，上一交易日尾盘报6.2468元。