美国个股：苹果拟推网络电视服务，料将受媒体企业追捧

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透旧金山/纽约3月17日 - 苹果公司 计划推出的视频流服务或许不难推销给媒体公司，因为苹果iPhone和iPad随处可见这点会对这些公司构成吸引，而这些移动设备将成为观众日益减少的媒体业的新增长源。
移动观众群不断增加，移动网络变得更快更可靠，在为网络电视订阅服务在不远的将来成为主流铺路。再者，有线电视用户数整体在逐步下降，网络电视订阅服务成为媒体企业关注的发展良机。
华尔街日报周一报导称，一些广播公司正在就加入一项新的苹果服务进行商谈。近几年来，一直不乏这方面的报导，但华尔街日报这次称，苹果希望在今年秋季推出这项服务。苹果和广播公司均拒绝置评。
由于Netflix 和亚马逊 Prime的兴起，网络视频的观众群稳步增长，传统媒体也亦步亦趋，索尼 在着手准备网络电视服务，卫星运营商Dish 也推出了名为Sling TV的网络电视服务。
但苹果的服务或许能向观众提供传统有线电视和卫星电视无法提供的东西：一个巨大的用户基础，以及与智能手机和平板电脑同步的能力。
“时机很恰当，”BTIG分析师Walter Piecyk说。“手里拿个屏幕是新一代人的成长经历。”
有线电视“营运商不能以足够快的速度开发自己的技术，为苹果敞开了一扇大门，不仅趁机提供功能更强大的低成本解决方案，还提高了使用的便捷度。”(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(