基金观点：以稳定收入投资方式度过中国经济转型期--元大宝来投信

路透台北3月19日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信最新评论指出，2014年被定位为中国改革元年，期望能淡化聚焦经济增长，透过改革以追求更高质量的成长，而2014年中国在全面推进改革之下，全年经济成长表现达7.4%，不仅如此，第三产业的发展亦超过了第二产业，内需消费动能对经济成长率的贡献超越了制造业出口的贡献，显示去年一整年在经济结构的调整之后，确已取得显着成效。

中国国务院总理李克强在3月5日全国人民代表大会中进行2015年政府工作报告，对今年工作安排依然维持全面深化改革，其使用的字眼是把改革开放紮实地推向纵深，所以应该是更加深入且全面，并强调其在经济上的结构调整将从过往追求数量的增长转为高品质的增长，保持稳增长与调结构的平衡，作为今年经济成长的基调，虽稳增长及调结构依然是中国经济发展中面临的最大矛盾，但报告中将生产总值增长目标调低到7%，并把财政赤字率提高到2.3%，M2增速可视需要提高，意谓着将以更加积极的财政政策及货币政策来抑制经济可能存在下行的风险。

近来中国经济面表现在调结构基调下持续呈现放缓趋势，中国政府维持中性偏宽松的货币政策，持续释放流动性，并引导融资利率下降来刺激企业投资，观察自2014/9-2014/12融资成本利率变化，除票据融资利率因年末银行保贷款压缩票据融资，造成票据利率上升45bps，其他非金融企业与部门贷款、一般贷款、个人住房贷款利率则分别下降20bps、41bps与71bps。可见中国政府引导融资成本下滑成效渐显，预期对于实体经济成长的刺激效果亦将缓步出现。

在汇率部份，李克强也在报告中关于汇率改革的表述与2014年有较大不同，提到稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，并适时启动「深港通」试点，判断今年汇率改革的重点仍将放在国际化上，意谓仍将持续推动人民币往外走出去。

近几年中国一直努力扩大人民币的国际使用范围，为人民币国际化打基础。去年人民币国际化推进也获得了明显进步，目前香港成为全球最主要的离岸人民币交易中心，伦敦和新加坡等市场也不甘落后，已实现由点到面，逐步建成覆盖全球的人民币清算体系。今年人民币要争取成为国际货币组织(IMF)具特别提款权(Special Drawing Right, SDR)的货币资格，促使人民币被全球使用的机率提高。经济成长率放缓使得市场对中国的投资信心动摇，但其实这是一个国家转型必经的过程，2009年采用大规模4兆的宽松方式冲刺经济成长，推升比较基期，而在激进的成长后，产业发展达一个阶段性的临界点，动能放缓亦属于合理现象，不需要太过悲观解读，反倒应对于新领导人习李提出的「新常态」经济给予信心，目前中国处于调整经济、产业结构以及进行改革的过程，属于一个开发中国家转型为已开发经济体的锐变时期，应持以耐心等待其成效。