基金观点：以稳定收入投资方式度过中国经济转型期--元大宝来投信

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透台北3月19日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信最新评论指出，2014年被定位为中国改革元年，期望能淡化聚焦经济增长，透过改革以追求更高质量的成长，而2014年中国在全面推进改革之下，全年经济成长表现达7.4%，不仅如此，第三产业的发展亦超过了第二产业，内需消费动能对经济成长率的贡献超越了制造业出口的贡献，显示去年一整年在经济结构的调整之后，确已取得显着成效。
中国国务院总理李克强在3月5日全国人民代表大会中进行2015年政府工作报告，对今年工作安排依然维持全面深化改革，其使用的字眼是把改革开放紮实地推向纵深，所以应该是更加深入且全面，并强调其在经济上的结构调整将从过往追求数量的增长转为高品质的增长，保持稳增长与调结构的平衡，作为今年经济成长的基调，虽稳增长及调结构依然是中国经济发展中面临的最大矛盾，但报告中将生产总值增长目标调低到7%，并把财政赤字率提高到2.3%，M2增速可视需要提高，意谓着将以更加积极的财政政策及货币政策来抑制经济可能存在下行的风险。
近来中国经济面表现在调结构基调下持续呈现放缓趋势，中国政府维持中性偏宽松的货币政策，持续释放流动性，并引导融资利率下降来刺激企业投资，观察自2014/9-2014/12融资成本利率变化，除票据融资利率因年末银行保贷款压缩票据融资，造成票据利率上升45bps，其他非金融企业与部门贷款、一般贷款、个人住房贷款利率则分别下降20bps、41bps与71bps。可见中国政府引导融资成本下滑成效渐显，预期对于实体经济成长的刺激效果亦将缓步出现。
在汇率部份，李克强也在报告中关于汇率改革的表述与2014年有较大不同，提到稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，并适时启动「深港通」试点，判断今年汇率改革的重点仍将放在国际化上，意谓仍将持续推动人民币往外走出去。
近几年中国一直努力扩大人民币的国际使用范围，为人民币国际化打基础。去年人民币国际化推进也获得了明显进步，目前香港成为全球最主要的离岸人民币交易中心，伦敦和新加坡等市场也不甘落后，已实现由点到面，逐步建成覆盖全球的人民币清算体系。今年人民币要争取成为国际货币组织(IMF)具特别提款权(Special Drawing Right, SDR)的货币资格，促使人民币被全球使用的机率提高。经济成长率放缓使得市场对中国的投资信心动摇，但其实这是一个国家转型必经的过程，2009年采用大规模4兆的宽松方式冲刺经济成长，推升比较基期，而在激进的成长后，产业发展达一个阶段性的临界点，动能放缓亦属于合理现象，不需要太过悲观解读，反倒应对于新领导人习李提出的「新常态」经济给予信心，目前中国处于调整经济、产业结构以及进行改革的过程，属于一个开发中国家转型为已开发经济体的锐变时期，应持以耐心等待其成效。
而锐变时期的波动方向则最难掌握，加上全球经济动能普遍不强劲，内忧外患一起来，市场变化莫测，投资人该如何因应？中国政府提出「一带一路」针对过剩产能去化找到管道，同时藉此支撑出口经济。中国政府每年订定经济成长率目标，利用缓跌方式来淡化冲击，软着陆的方式亦可提供政府更多改革的时间，而这转型的阵痛期，市场大多呈现区间震荡幅度的波动，方向不定，若随着方向不明的市场波动追求报酬容易落得两方尽失，因此选择具有稳定收入的投资方式来度过转型期相对可以较为安心。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券