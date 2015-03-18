台湾债市：RP利率大致持平低位，整体资金情势仍显宽松

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周三大致持平低位。交易员表示，目前整体市场资金偏向宽松，投信端及寿险端券源去化需求仍在，RP利率依旧徘徊既有低位。
市场人士指出，尽管今日有三档国际债券交割，但投信端及寿险端游资仍偏多，资金调度依然顺畅，本周RP利率可望持稳低档区间。
〞今天还是钱多。〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型票券交易员称，目前整体金融体系资金水位仍偏宽裕，预料季底紧缩效应不必过度担忧，跨月RP资金仅有投信端比较不能接受，其他大致可以承作，短线RP仍旧持平在现有利率水准。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月交投则在0.54-0.55%；月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月交投则成交在0.64-0.65%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平。
今日交割法商东方汇理银行 发行8,000万美元债、韩国Expressway发行三年期宝岛债9亿人民币及韩国WOORI银行发行三年期宝岛债5亿人民币。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(