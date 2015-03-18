台湾债市：RP利率大致持平低位，整体资金情势仍显宽松

路透台北3月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周三大致持平低位。交易员表示，目前整体市场资金偏向宽松，投信端及寿险端券源去化需求仍在，RP利率依旧徘徊既有低位。

市场人士指出，尽管今日有三档国际债券交割，但投信端及寿险端游资仍偏多，资金调度依然顺畅，本周RP利率可望持稳低档区间。

〞今天还是钱多。〞一位大型证券商交易员说。

另一家大型票券交易员称，目前整体金融体系资金水位仍偏宽裕，预料季底紧缩效应不必过度担忧，跨月RP资金仅有投信端比较不能接受，其他大致可以承作，短线RP仍旧持平在现有利率水准。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月交投则在0.54-0.55%；月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月交投则成交在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平。

今日交割法商东方汇理银行 发行8,000万美元债、韩国Expressway发行三年期宝岛债9亿人民币及韩国WOORI银行发行三年期宝岛债5亿人民币。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)